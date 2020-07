Jaka była rola Sławomira N. w Ukrawtodorze? Kierował agencją trzy lata

Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, Sławomir N., stał na czele państwowej agencji drogowej Ukrainy - Ukrawtodoru - trzy lata. Został mianowany p.o. prezesa agencji w październiku 2016 r., a dymisję złożył pod koniec września 2019 r.

Nowak przyjął także obywatelstwo Ukrainy, nie zrzekając się obywatelstwa polskiego, mimo że ukraińskie prawo nie pozwala na posiadanie dwóch paszportów.

W sierpniu 2018 r. Narodowa Agencja Ukrainy ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) zarzuciła Nowakowi, że łamie on przepisy związane z walką z korupcją w kierowanej przez siebie agencji. NAZK oświadczył, że przekazał Nowakowi oficjalne ostrzeżenie o naruszeniu ustaw, dotyczących „etycznego zachowania, zapobiegania i regulowania konfliktu interesów i innych norm prawnych”. Agencja nie uściśliła przy tym, czego konkretnie dotyczyły jej zarzuty. Biuro prasowe Ukrawtodoru odpowiedziało, że wykona wymogi NAZK, a Nowak zapewnił, że walka z korupcją jest dla niego najważniejszym zadaniem.

We wrześniu 2019 r. NAZK poinformowała, że Nowak podał nieprawdziwe informacje w deklaracji majątkowej. Nowak miał podać nieprawidłową wartość samochodu i kwot na rachunkach bankowych.

„W wyniku pełnej kontroli deklaracji p.o. szefa Ukrawtodoru za 2017 r. NAZK ustalił, że doszło do zadeklarowania nieprawdziwych danych na równowartość ponad 100 minimów socjalnych dla osób zdolnych do pracy” – podała NAZK w komunikacie. „W sumie ustalono, że doszło do zadeklarowania nieprawdziwych informacji o wartości 189,2 tys. hrywien”, czyli w przeliczeniu ok. 30 tys. zł – poinformowano.

W październiku sąd rejonowy w Kijowie umorzył postępowanie w sprawie nieprawidłowości w deklaracji.

We wrześniu 2019 roku zwolnienie Nowaka z tej funkcji zapowiedział ukraiński minister infrastruktury Władysław Kryklij. Minister w rozmowie z tygodnikiem „Fokus” mówił wtedy, że N. „sam zamierza odejść; rozumie, że zmienił się krajobraz polityczny”. Dodał, że N. „jest najpewniej najmniej problematycznym członkiem ekipy, która zajmowała się gospodarką drogową”.

Pod koniec września 2019 r. Nowak złożył dymisję z zajmowanego stanowiska, lecz oświadczył, że pozostaje na Ukrainie, gdzie zaproponowano mu nową pracę. O jej szczegółach nie poinformował.

Jak podkreśla portal Dzerkało Tyżnia, Nowak był jednym z inicjatorów wniesienia zmian do ustawy o budowie i eksploatacji dróg na warunkach koncesji. Pod jego kierownictwem opracowano dwie fundamentalne reformy - fundusz drogowy i decentralizacja zarządzania drogami - pisze portal.

PAP/KG