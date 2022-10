Afera taśmowa! Wspólnik Falenty sypie Nowaka i syna Tuska

Prokuratura Krajowa ujawniła protokoły przesłuchania Marcina W., byłego współpracownika Marka Falenty. Świadek twierdzi, że wręczył Michałowi Tuskowi, synowi byłego premiera reklamówkę, w której miało znajdować się 600 tys. euro w gotówce. Twierdził też, przed obliczem prokuratora, że wręczył Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi w rządzie Donalda Tuska, ponad 6 tys. złotych korzyści majątkowej - czytamy na portalu wPolityce.pl.

Do rzekomego wręczenia łapówki Michałowi Tuskowi miało dojść, według Marcina W. 3 lub 4 czerwca 2014 roku.

-Powiedziałem F., że włożę te pieniądze do foliowej reklamówki ze sklepu „Biedronka” i powiedziałem do Falenty, cytuję „niech żul ma to w takiej torbie na jaką zasługuje”. (…). Z Michałem T. skontaktował się Marek F. Dodaję, że ja wcześniej nie miałem kontaktu z Michałem T. wszystkie kontakty z politykami utrzymywał Marek F. - podkreślił Marcin W.