W czerwcu odnotowano ożywienie w polskim przemyśle

W czerwcu 2020 r. został odnotowany szeroki zakres ożywienia aktywności w polskim przemyśle. Pomiędzy majem i czerwcem, zwiększyła się roczna dynamika produkcji w prawie wszystkich kategoriach- stwierdza ekonomista badania Credit Agricole Krystian Jaworski

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięć osób zwiększyła się w czerwcu do +0,5 proc. wobec -17 proc. w maju, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-6,9 proc.) i powyżej naszej prognozy (-7,5 proc.)- ocenia Krystian Jaworski Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 9,7 proc. miesiąc do miesiąca. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się w czerwcu na poziomie o ok. 10 proc. niższym niż przed wybuchem epidemii COVID-19 - dodaje

Zdaniem Krystiana Jaworskiego, między majem a czerwcem, roczna dynamika produkcji zwiększyła się we wszystkich kategoriach z wyjątkiem produkcji napojów oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Stwierdził, że 21 z 34 działów przemysłu odnotowało wzrost produkcji w ujęciu rok do roku.

Według ekonomisty, w największym stopniu, za ożywienie produkcji przemysłowej ogółem odpowiadało wznowienie działalności w branży motoryzacyjnej.

Krystian Jaworski podaje, że dynamika produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” zwiększyła się z -57,9 proc. rok do roku w maju do -15,2 proc. w czerwcu. Oddziaływało to w kierunku wzrostu produkcji ogółem o 0,5 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem.

Ocenia, że drugą branżą, która przyczyniła się do silnego wzrostu produkcji przemysłowej ogółem (o 2,0 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem) były artykuły spożywcze. Produkcja zwiększyła się z -6,7 proc. r/r w maju do +,3 proc. w czerwcu.

Podsumowuje, że pomimo czasowego zamknięcia ponad 10 kopalń na początku czerwca, dynamika produkcji w kategorii „górnictwo i kopalnictwo” zwiększyła się w czerwcu do -6,5 proc. rok do roku wobec -14,4 proc. w maju

Czytaj też: ING: Wzrost PKB pobudzi produkcja

PAP, ep