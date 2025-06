Scenariusz analityków: będzie obniżka stóp w lipcu

Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe o 25-50 pb w lipcu, prognozują ekonomiści Credit Agricole Bank Polska. Ekonomiści dopuszczają scenariusz obniżek po 25 pb w lipcu i 25 pb w IV kw., co sprowadzi stopę referencyjną do 4,75 proc. na koniec br. Inflacja konsumencka znajdzie się poniżej górnej granicy odchyleń celu inflacyjnego (3,5 proc.) w II poł. 2025 r.

Według nich, dynamika PKB wzrośnie do 3,1 proc. w br. a w 2026 r. wzrost PKB przyspieszy do 3,3 proc.. W II kw. br. PKB wzrośnie o 2,9 proc. r/r.

„Oczekujemy, że po obniżce stóp procentowych o 50 pb w maju br., w lipcu RPP obniży stopy o dodatkowe 50 pb (dopuszczamy scenariusz rozbicia tej obniżki na 2 części: 25 pb w lipcu i 25 pb w IV kw.). Tym samym stopa referencyjna na koniec 2025 r. wyniesie 4,75 proc. Argumentem na rzecz obniżki stóp w lipcu będą wyniki projekcji inflacji, która najprawdopodobniej wskaże na powrót inflacji poniżej górnej granicy celu RPP w III kw. br.” - czytamy w raporcie Credit Agricole Bank Polska.

Presja płacowa będzie słabnąć

Zaznaczono, że w warunkach utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy presja płacowa w polskiej gospodarce pozostaje silna, ale w kolejnych kwartałach będzie ona słabnąć wraz z obniżającą się inflacją. Ekonomiści banku szacują, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniesie 8 proc. r/r wobec 13,7 proc. w 2024 r., a w 2026 r. spadnie ona do 6 proc.

Inflacja w trendzie spadkowym

„Prognozujemy, że inflacja w kolejnych miesiącach będzie kształtować się w trendzie spadkowym. Uważamy, że II kw. br. inflacja spadnie do 4,2 proc. r/r względem 4,9 proc. w I kw., podczas gdy w II poł. 2025 r. znajdzie się już poniżej górnej granicy odchyleń celu inflacyjnego (3,5 proc.). Spadek inflacji wynikać będzie głównie z niższej dynamiki cen paliw i nośników energii” - czytamy dalej.

Średniorocznie inflacja w całym 2025 r. wyniesie 3,5 proc. r/r wobec 3,6 proc. w 2024 r., a w 2026 r. spadnie ona do 2,7 proc.

„Uważamy, że dynamika PKB zmniejszy się w II kw. br. do 2,9 proc. r/r wobec 3,2 proc. w I kw. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, który wyniesie odpowiednio 3,1 proc. i 3,2 proc.. Wzrost PKB wspierany będzie w dużej mierze przez prognozowane przez nas ożywienie inwestycji, związane z rosnącym wykorzystaniem środków z UE. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza wzrostu PKB w Polsce są utrzymujące się napięcia w światowym handlu, a także wysokie ryzyko impasu instytucjonalnego pomiędzy rządem i prezydentem, które może spowolnić absorbcję środków unijnych. Oczekujemy, że w całym 2025 r. dynamika PKB wzrośnie do 3,1 proc. wobec 2,9 proc. w 2024 r., a w 2026 r. wzrost PKB przyspieszy do 3,3 proc.” - napisał bank.

Złoty trzyma się mocno

Kurs EUR/PLN pozostanie w łagodnym trendzie spadkowym, podkreślono.

„Umocnieniu kursu złotego sprzyja napływ środków z UE, a także utrzymywanie się relatywnie wysokich stóp procentowych w Polsce. Prognozujemy, że na koniec 2025 r. kurs EURPLN wyniesie 4,20 wobec 4,27 na koniec 2024 r., a na koniec 2026 r. spadnie do 4,16. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest możliwy impas instytucjonalny pomiędzy rządem a prezydentem, który może opóźnić absorbcję środków unijnych, a także utrzymujące się napięcia w światowym handlu” - podsumowano w raporcie.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pobił rekord świata. Sceny jak z filmu science-fiction

Unia Europejska zabrania. Do Tanzanii nie polecisz i już

Gradobicie w owocowym zagłębiu. „100 procent strat”

»»Tarcia w koalicji 13 grudnia. Czy Tusk straci mandat do kierowania rządem? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!