Prezydent: Apeluję o stworzenie koalicji polskich spraw

To była bardzo spokojna, merytoryczna rozmowa - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z b. kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. Ponownie zaapelował też: w najważniejszych polskich sprawach stwórzmy swoistą koalicję polskich spraw.

Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego 12 lipca zaprosił swojego kontrkandydata wraz z małżonką na spotkanie jeszcze tego samego wieczoru do Pałacu Prezydenckiego. „Chcę, żebyśmy podali sobie ręce i żeby ten uścisk dłoni zakończył tę kampanię” – powiedział wówczas prezydent. Trzaskowski nie pojawił się wówczas w Pałacu, tłumacząc, że z takim spotkaniem należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów.

Do spotkania doszło w czwartek w Pałacu Prezydenckim. Po spotkaniu Duda poinformował, że w rozmowie z Trzaskowskim wyraził żal, że ten nie przyjął jego zaproszenia w wieczór wyborczy po II turze wyborów, kiedy zostały ogłoszone sondażowe wyniki wyborów. „Chciałem, żeby tamto spotkanie, niezależnie od tego, kto te wybory wygrał, miało charakter pewnego symbolu i żeby stało się polską tradycją na przyszłość, tradycją wyborów prezydenckich. Zwłaszcza wtedy, kiedy zostanie tych dwóch kandydatów” - mówił.

Jak dodał, chciał, by „dwóch kandydatów spotkało się i po zakończeniu kampanii, która jest specyficznym spektaklem politycznym, po prostu uścisnęli sobie rękę i żeby całe polskie społeczeństwo, i wszyscy wyborcy widzieli, że można sobie po prostu podać dłoń”. Dodał, że podziały na tle politycznym w społeczeństwie są faktem i trzeba robić wszystko, by je zasypać. „Taki gest podania dłoni dla mnie jest ważny i szkoda, że nie udało nam się zrealizować tego wtedy w wyborczy wieczór, żeby od razu pokazać, że trzeba te emocje studzić, że trzeba pokazywać, że możemy być razem, możemy się spotkać, że nie jesteśmy sobie obcy” - zaznaczył Duda.

Podkreślił, że cieszy się, iż z Trzaskowskim spotkali się dzisiaj. „W swoich rolach: ja jako prezydent Rzeczypospolitej, pan Rafał Trzaskowski jako prezydent m.st. Warszawy. Rozmawialiśmy oczywiście o obchodach rocznicy (wybuchu) Powstania Warszawskiego, które za moment. Za moment znowu się spotkamy w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Parku Wolności, razem z powstańcami, bo to jest najważniejsze, żeby oddać hołd tym, którzy polegli i także po raz kolejny pokłonić się przed tymi, którzy jeszcze żyją, jeszcze są z nami; uszanować ich i podkreślić ich bohaterstwo i zasługi dla Polski” - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że z Trzaskowskim rozmawiali o wielu sprawach merytorycznych. „To była spokojna rozmowa, spokojne spotkanie, gdzie mówiliśmy też o przyszłości Polski; o tym, jak chcemy, żeby Polska się nadal rozwijała. Przede wszystkim jak chcemy, żeby była realizowana dalej ta bezpośrednia polityka” - relacjonował prezydent.

Przyznał jednocześnie, że cieszy się zarówno ze spotkania z Trzaskowskim jak i z tego, że politycy ze wszystkich stron sceny politycznej przyjęli jego zaproszenie na 24 lipca, na 100. rocznicę powstania Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa. Przypomniał, że wspólnie złożyli wieńce pod pomnikami Ojców Niepodległości, a także spotkali się w Belwederze, gdzie otworzyli salę im. Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa.

„Myślę, że to są ważne gesty, które Polacy powinni widzieć jak najczęściej, po to aby uświadamiać, że polityka to jest jednak w wielu zakresach wspólna sprawa i że generalnie Polska jest wspólną sprawą i że tych elementów wspólnych jest dużo” - mówił prezydent.

Jak zauważył, ludzie najczęściej słyszą jedynie o politycznych sporach, tymczasem, dodał, większość ustaw w Sejmie przyjmowanych jest zdecydowaną większością głosów, ponad podziałami politycznymi. „Po wszystkich dyskusjach okazuje się, że ponad 400 posłów potrafi zagłosować za ustawą i nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest właśnie coś normalnego. A polityczne, głębokie spory są tylko nad niewielką częścią tych ustaw” - powiedział prezydent.

Dodał, że chciałby, aby polskie społeczeństwo miało świadomość, że realia polityczne tak właśnie wyglądają, „że ludzie normalnie rozmawiają ze sobą o ważnych polskich sprawach, że umieją sobie podać rękę”.

„Jeszcze raz apeluję do wszystkich: stwórzmy w tych najważniejszych polskich sprawach taką swoista koalicję polskich spraw, starajmy się spokojnie działać tak, żeby w Polsce te najważniejsze kwestie toczyły się w dobrym kierunku” - podkreślił Duda. Zwrócił uwagę, że mamy trudny czas: cały czas trwającej epidemii koronawirusa, cały czas trwających zawirowań gospodarczych.

„Mamy bardzo wiele niepokojów, jest także bardzo wiele niepokoju w rodzinach chociażby o miejsca pracy, o to czy uda się przetrwać firmie rodzinnej. To są rzeczywiście poważne zmartwienia. Naszym wielkim wyzwaniem jest to, żeby zabezpieczyć dzisiaj Polaków, żeby mogli spokojnie żyć, mieć dalej poczucie bezpieczeństwa, że jest praca, że jest płaca, że można normalnie funkcjonować, że jest też dobrze funkcjonująca ochrona zdrowia, że po prostu krótko mówiąc jest bezpiecznie pod każdym względem” - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że w jednym z Trzaskowskim byli zgodni. „Zgodziliśmy się, bo jesteśmy w dokładnie w tym samym wieku, że oczywistą sprawą jest to, że następne pokolenie, pokolenie naszych dzieci, które będzie po nas przejmowało pałeczkę w prowadzeniu dalej polskich spraw, będzie patrzyło, jak myśmy z tego prowadzenia polskich spraw zdali egzamin. I my musimy mieć tę świadomość i musimy działać tak, byśmy mogli z podniesioną głową im tę Polskę do dalszego rządzenia przekazać” - dodał.

„Chciałbym, by tak było w przyszłości i taki był duch tego spotkania: bardzo spokojny i bardzo merytoryczny. I mam nadzieję, że te najbliższe lata, które będą też naznaczone moją prezydenturą w Polsce dalej, będą takimi latami, które będą mogły pod znakiem takiej polityki upłynąć. Bardzo bym sobie tego życzył” - dodał Andrzej Duda.

W II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 tys. 648 głosów), uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 18 tys. 263 głosy).

PAP/kp