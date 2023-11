M. Morawiecki: Chcę wszystkich zaprosić do koalicji polskich spraw

Chcę wszystkich zaprosić do koalicji polskich spraw - podkreśl w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że od tego, w jaki sposób poprowadzimy nasze polskie sprawy, zależeć będzie przyszłość naszej ojczyzny.

Drodzy parlamentarzyści, drodzy rodacy, mamy oczywiście teraz przed sobą okres tworzenia rządu i chcę wszystkich zaprosić do takiej właśnie koalicji, o jakiej mówił pan prezydent - koalicji polskich spraw - powiedział Mateusz Morawiecki, który wcześniej złożył dymisję jego rządu.

Zaznaczył, że ta koalicja ma dbać o sprawy społeczne, o sprawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, o sprawy suwerenności, ale także „o wielkie projekty, które rozpoczęliśmy i od ciągłości realizacji których zależy przyszłość naszej ojczyzny” - powiedział Morawiecki.

Do takiej właśnie koalicji bardzo chciałem zaprosić. Od tego, w jaki sposób poprowadzimy nasze polskie sprawy, zależeć będzie przyszłość naszej ojczyzny - podkreślił Morawiecki.

Choć różnimy się w wielu sprawach, to są tematy, które nas jednoczą. Stwórzmy dekalog polskich spraw, który będzie podstawą do współpracy; postarajmy się zbudować rząd ponad podziałami, ponadpartyjny - mówił w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, na ręce Marszałka Seniora Marka Sawickiego, dymisję Rady Ministrów.

Premier powiedział do zebranych w Sejmie, że choć różnią się w wielu sprawach, to jednak są tematy, które wszystkich jednoczą.

Myślę, że to może być taki dekalog polskich spraw, najważniejszych dla utrzymania naszej szybkiej ścieżki rozwoju, naszego doganiania tych najbogatszych - dodał.

Ten dekalog polskich spraw niech będzie taką podstawą do współpracy, bo Polacy przecież w tych wyborach postawili na równowagę. Polacy nie chcą żadnej zemsty, wojny polsko-polskiej. Polacy chcą, abyśmy odstawili te dawne waśnie do lamusa i żebyśmy postarali się zbudować rząd, można powiedzieć to dawne sformułowanie, ponad podziałami, można powiedzieć nawet ponadpartyjny w jakimś stopniu - zaapelował.