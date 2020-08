TikTok w USA ostatecznie trafi w ręce Microsoftu? Firma wydaje oświadczenie

Prezydent Donald Trump najpierw zapowiedział, że zablokuje w Stanach Zjednoczonych popularną aplikację TikTok, bo ma do tego prawo w ramach bezpieczeństwa narodowego, ale następnie dał zielone światło na przejęcie jej amerykańskiej działalności przez Microsoft.

Od dawna spekulowano, że stworzony przez Chińczyków serwis może być wykorzystywany do działań szpiegowskich przez Chiny. Teraz Chińczycy i Microsoft mają 45 dni na dogadanie sie.

(Tłumaczenie) Prezydent Trump zgodził się zezwolić Microsoftowi na negocjowanie przejęcia popularnej aplikacji do krótkich filmów wideo TikTok, jeśli uda mu się zabezpieczyć umowę w ciągu 45 dni, poinformowały źródła @Reuters Reuters.com

W poniedziałek Microsoft oświadczył, że będzie kontynuował rozmowy w celu przejęcia amerykańskiej operacji TikTok, należącej do Chin.

Microsoft w pełni dostrzega konieczność odniesienia się do obaw prezydenta (dot. ryzyka dla bezpieczeństwa i przekazywania danych Amerykanów do Chin przez TikToka). Obecnie działamy na rzecz pozyskania TikToka i poddania go pełnemu audytowi bezpieczeństwa oraz zagwarantowania korzyści gospodarczych dla Stanów Zjednoczonych, w tym dla skarbu państwa - można przeczytać w oświadczeniu firmy.