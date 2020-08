ZUS: Rekorodowe zainteresowanie bonem turystycznym

We wtorek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) zarejestrowało się rekordowe 100 tys. nowych użytkowników - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Założenie profilu jest niezbędne do tego, aby skorzystać z bonu turystycznego.

W środę ZUS poinformował, że dzień wcześniej na PUE zarejestrowało się 100 tys. nowych użytkowników - to rekord. Jest to związane m.in. z uruchomieniem bonu turystycznego. Na PUE ma swój profil już ok. 5 mln osób.

Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełnią oni dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego będą mogli płacić podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

Jak dotąd Polacy aktywowali 363 tys. bonów. Złożyli także 19,1 tys. wniosków o dodatkowy bon w związku z posiadaniem przez dziecko stopnia niepełnoprawności. Rodzice dokonali 14 tys. płatności bonami na kwotę ok. 10,3 mln zł. Całkowicie wykorzystanych zostało 9,7 tys. bonów (za pomocą bonu można dokonywać płatności wielokrotnie aż do jego wyczerpania).

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i „500 plus” im nie przysługuje.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. za pomocą Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film, pokazujący jak założyć profil na PUE. Można również zadzwonić na specjalną infolinię ZUS (numery na stronie Zakładu).

