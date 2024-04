W ZUS szykuje się wielki powrót byłego prezesa

W czwartek do rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS - przekazał PAP przewodniczący rady Liwiusz Laska.

Rada nadzorcza ZUS pod koniec lutego pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Doroty Bieniasz na stanowisko prezesa ZUS. Jednak - jak pisał w środę „Puls Biznesu” - Bieniasz nie dostała zielonego światła od premiera Donalda Tuska. Koalicja rządząca zdecydowała się więc na innego kandydata.

Przewodniczący rady nadzorczej ZUS Liwiusz Laska poinformował PAP, że w czwartek do rady wpłynął wniosek szefowej MRPiPS Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS.

„Wniosek będzie rozpatrywany we wtorek (23 kwietnia - przyp. PAP) na radzie nadzorczej. Jak rada nadzorcza wyrazi opinię pozytywną, to przekażemy tę opinię do pani minister (Dziemianowicz-Bąk - przyp. PAP) i wtedy pani minister zapewne skieruje wniosek do premiera” - powiedział Liwiusz Laska, który prócz przewodniczenia radzie nadzorczej ZUS jest także dyrektorem generalnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.