Liczbę zakażeń koronawirusem będzie jeszcze większa?

Można się spodziewać, że wyniki badań, które spłyną do nas przez weekend, powiększą liczbę przypadków zakażenia koronawirusem w najbliższych dniach - powiedział w piątek podczas konferencji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 809 osób. Najwyższą ostatniej doby liczbę przypadków zakażeń wykryto w województwie śląskim - 259 i małopolskim - 144.

Wiceminister Cieszyński, odnosząc się do tych danych, przekazał, że obecnie badania w regionach z najwyższą liczą zakażeń prowadzone są na szeroka skalę. Dodał, że w Małopolsce „od rana przebadano ponad tysiąc osób”.

Można się spodziewać, że wyniki tych badań, które spłyną do nas przez weekend, powiększą liczbę przypadków w najbliższych dniach - mówił Cieszyński.

Dodał, że badania przesiewowe prowadzone są m.in. w zakładach pracy.

Wspieramy przedsiębiorców, aby zapewniali bezpieczną pracę swoim pracownikom. Stąd szeroki program badań przesiewowych - powiedział wiceminister.

Zaznaczył, że sytuacja nie dotyczy całego kraju.

Większość województw - województwa nadmorskie, województwo warmińsko-mazurskie, gdzie wskazywano na duże ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, jest na zielono, na poziomie, który w naszej ocenie jest bezpieczny - powiedział wiceminister.

Podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia reaguje na bieżąco na zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, stąd zapowiadane obostrzenia, które dotkną kilkunastu powiatów. Są to powiaty, które mają „najwięcej nowych przypadków (zachorowań na COVID-19 - PAP) w ciągu ostatnich 14 dni w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców” - powiedział wiceminister.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, od soboty w 19 powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem wrócą niektóre obostrzenia.

Projekt zakłada m.in. wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej. Jeśli w ciągu dwóch tygodni nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.

Strefa czerwona obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w woj. wielkopolskim – ostrzeszowski, w woj. małopolskim– nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński.

Stefa żółta obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim powiat kępiński, w woj. małopolskim – oświęcimski, w woj. świętokrzyskim – pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.

Na obszarze stref będą obowiązywały, poza ograniczeniami przewidzianymi dla całości terytorium Polski, dalej idące zakazy i nakazy oraz większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze.

PAP/KG