Ewakuacja w Niemczech z powodu sztormu na Bałtyku

Około 2 tys. osób w Szlezwiku-Holsztynie zostało przeniesionych w bezpieczne miejsce z powodu silnej fali sztormowej na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Poinformował o tym w nocy z piątku na sobotę szef służb ratunkowych w ministerstwie spraw wewnętrznych landu Szlezwik-Holsztyn Ralf Kirchhoff.

Na bałtyckiej wyspie Fehmarn w Szlezwiku-Holsztynie z powodu sztormu zginęła 33-letnia kobieta, gdy w jej samochód uderzyło drzewo powalone przez burzę w piątek po południu.

„O ile nam wiadomo, w tej chwili nie mamy żadnych (informacji) o osobach, które utonęły” - powiedział Kirchhoff, cytowany przez portal tygodnika „Spiegel”.

Według rzeczniczki Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej (BSH) w Rostocku, we Flensburgu około północy poziom wody wzrósł do 2,27 metra powyżej średniego. Spodziewano się, że będzie to 2 metry.

PAP/kp