Wzrasta autocenzura w USA. Najbardziej wśród konserwatystów

W Stanach Zjednoczonych wzrasta autocenzura. 62 proc. Amerykanów w jednym z ostatnich badań przyznało, że coraz częściej uważają z tym co mówią, by nie obrazić innych. To efekt panującego tam klimatu politycznego

Liberałowie są podzieleni w tej kwestii, ale większość (58 proc.) uważa iż mogą mówić co myślą. Największa autocenzura wykreowała się wśród konserwatystów. 77 proc. z nich obawia się głoszenia swoich poglądów.

Autocenzurę coraz częściej można zauważyć również wśród poszczególnych grup demograficznych i etnicznych. Podkreśla to prawie dwie trzecie Latynosów (65 proc.) i białych Amerykanów (64 proc.) oraz prawie połowa Afroamerykanów (49 proc.).

Idąc dalej raport wskazuje, że większość mężczyzn (65 proc.) i kobiet (59 proc.), osoby o dochodach powyżej 100 000 dolarów (60 proc.), osoby o dochodach poniżej 20 000 dolarów (58 proc.), osoby poniżej 35 roku życia (55 proc.) i powyżej 65 roku życia (66 proc.), religijne (71 proc.) i niereligijne (56 proc.) zgadza się, że klimat polityczny uniemożliwia im wyrażanie swoich prawdziwych przekonań.

Co ciekawe Amerykanie zwracają również uwagę na to czy ktoś wspiera kampanie polityczne prywatnymi darowiznami. I tak prawie jedna czwarta poparłaby zwolnienie z pracy biznesmena, który osobiście przekazuje darowizny na rzecz kampanii demokratycznego kandydata na prezydenta Joe Bidena. Ale jeszcze więcej (31 proc.) poparłoby zwolnienia kogoś, kto dofinansował działania Donalda Trumpa. Warto też zwrócić uwagę, że za takimi karami jest sporo młodych osób (44 proc. w wieku poniżej 30 lat).

Badanie przeprowadziło Cato Institute i YouGov na początku lipca w grupie 2000 Amerykanów, mających minimum 18 lat. Cały raport dostępny jest tutaj.

