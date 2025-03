Wizyty w centrach handlowych coraz mniej satysfakcjonują

Odsetek klientów zadowolonych z ostatniej wizyty w centrum handlowym w ujęciu rocznym spadł o 14 punktów procentowych do 77 proc. w 2024 r. - wynika z badania firmy Inquiry. Jednocześnie, do 44 proc. zwiększyła się grupa odwiedzająca galerie przynajmniej raz w tygodniu. 6 proc. badanych robi to codziennie.

Autorzy badania zauważyli, że w ujęciu rocznym „znacząco spadł odsetek osób zadowolonych ze swojej ostatniej wizyty w centrum handlowym„. W 2024 r. satysfakcję deklarowało 77 proc. badanych wobec 91 proc. rok wcześniej. Dodali, że większość Polaków odwiedza więcej niż jedno centrum handlowe, a największy odsetek dwa (46 proc.). Z kolei 24 proc. respondentów korzysta z usług trzech.

Ponadto, z badania wynika, że 44 proc. respondentów odwiedza centrum handlowe przynajmniej raz w tygodniu. Największa część tej grupy (23 proc. w 2024 r. wobec 19 proc. w 2023 r.) robi to mniej więcej raz w tygodniu, 6 proc. codziennie (4 proc. w 2023 r.), a 15 proc. 2-3 razy w tygodniu (14 proc. w 2023 r.). Zazwyczaj są to centra oddalone o więcej niż 20 minut od miejsca zamieszkania klienta (40 proc.), rzadziej o 11-20 minut (29 proc.). Z kolei 25 proc. dojeżdża do centrum handlowego w 6-10 minut, a 6 proc. w mniej niż 5 minut.

Wśród barier, które powstrzymują klientów od wizyty w centrum handlowych ankietowani najczęściej wskazywali na to, że nie potrzebują nic kupować (36 proc. wobec 51 proc. rok wcześniej) oraz na zbyt duże tłumy w tych miejscach (33 proc. wobec 22 proc. w 2023 r.). Wzrósł też odsetek osób, które wolą zrobić zakupy w internecie, albo „gdzie indziej szybko kupić produkt” (oba z 12 proc. w 2023 r. do 19 proc. w 2024 r.).

Czego oczekują klienci?

Poza zakupami klienci korzystają najczęściej z restauracji i kawiarni w nich się znajdujących (89 proc.) i z rozrywki, np. kina (75 proc.). Badani wskazywali też na różne usług, takie jak np. fryzjer i poczta (57 proc.) oraz na sale zabaw dla dzieci (33 proc.). „Warto zauważyć, że odsetek osób korzystających z poszczególnych elementów dodatkowej oferty z roku na rok maleje, a największy spadek obserwujemy w przypadku punktów usługowych” - zaznaczyła firma badawcza Inquiry.

Ankietowani klienci wśród swoich oczekiwań wobec centrów handlowych najczęściej wskazywali na: więcej promocji i wyprzedaży (46 proc.), więcej tanich sklepów (31 proc.) oraz na bardziej wyróżniającą się ofertę sklepów (26 proc.). Konsumenci chcieli by też, aby w centrach pojawiły się nowe sklepy, których do tej pory nie ma w kraju (24 proc.), restauracje i kawiarnie były tańsze (22 proc.) oraz by pojawiło się więcej sklepów oferujących produkty dobrej jakości (20 proc.).

Ranking najlepiej ocenianych obiektów

„Na uwagę zasługują także wyniki Net Promoter Score (NPS) dla najlepiej ocenianych centrów handlowych w Polsce” - zauważyli autorzy. NPS obliczany jest poprzez zapytanie klientów o to czy poleciliby centrum handlowe i parki w skali od 0 do 10. Następnie od liczby polecających (oceny od 9 do 10) odejmuję się odsetek krytyków (oceny od 0 do 6).

W ten sposób najwyżej oceniane jest centrum Millenium Hall w Rzeszowie (woj. podkarpackie) z wynikiem 49,2. Następnie jest białostockie Alfa Centrum (woj. podlaskie, 38,9), a podium zamyka Manufaktura w Łodzi (woj. łódzkie), której wynik to 38,6.

Badanie zostało zrealizowane w 2024 r. na próbie 3217 dorosłych Polaków odwiedzających obiekty handlowe, metodą CAWI (sondaż online na panelu YouGov).

PAP, sek

