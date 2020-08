COVID-19. Ustawodawcy: e-papierosy mają zniknąć z rynku!

Amerykańscy ustawodawcy wzywają FDA do tymczasowego usunięcia e-papierosów z rynku w związku z pandemią Covid.

Jak donosi CNN, w liście do amerykańskiej Agencji ds.Żywności i Leków (FDA) prawodawcy wzywają agencję do tymczasowego oczyszczenia rynku ze wszystkich e-papierosów na czas kryzysu związanego z koronawirusem. Chodzi konkretnie o e-papierosy, nie o produkty bazujące na podgrzewaniu tytoniu, jak IQOS, czy glo. Niebezpieczne ma być tzw. wapowanie.

List z tym wezwaniem wysłano we wtorek do komisarza FDA, dr Stephena Hahna. Jest to apel w oparciu o pojawiające się badania, które sugerują, że wapowanie lub używanie e-papierosów może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem rozpoznania Covid-19 i wystąpienia objawów.

To szczególnie dotyczy młodych waperów, mających zaledwie 13 lat, co jest szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę, że młodzi ludzie w coraz większym stopniu przyczyniają się do rozprzestrzeniania się COVID-19, zagrażając zdrowiu i bezpieczeństwu Amerykanów w każdym wieku - napisał przedstawiciel Raja Krishnamoorthi (D- IL), przewodniczący Podkomisji ds. Polityki Gospodarczej i Konsumenckiej Izby Reprezentantów Komisji ds. Nadzoru i Reform, który przesłał pismo w imieniu podkomisji.

W liście podkomisja prosi Hahna o potwierdzenie do 18 sierpnia - czyli w ciągu tygodnia - czy FDA tymczasowo oczyści rynek ze wszystkich e-papierosów.

Choć świat wciąż niewiele wie o nowym koronawirusie, który powoduje Covid-19, a nawet o samych skutkach wdychania oparów z e=papierosów, czyli vapingu, niektóre nowe badania skupiły się na możliwych powiązaniach, w szczególności dotyczących tego, jak „vaperzy” mogą mieć większe trudności w walce z infekcją koronawirusa, oraz że mogą być bardziej podatni na tę chorobę.

Zdiagnozowanie Covid-19 było pięciokrotnie bardziej prawdopodobne wśród młodych ludzi, którzy kiedykolwiek używali e-papierosów, według nowego badania, do którego odwołuje się list Krishnamoorthi.

Wstrząsające wyniki badań!

Badanie, oparte na ankiecie internetowej, wykazało również, że młodzi ludzie, którzy w przeszłości używali zarówno e-papierosów, jak i tradycyjnych papierosów, byli aż siedmiokrotnie bardziej narażeni na zdiagnozowanie Covid-19 w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie używali żadnego produktu.

Spodziewaliśmy się, że zobaczymy jakiś związek. Nie spodziewaliśmy się, że związek będzie w rezultacie od pięciu do siedmiu razy bardziej prawdopodobnym zarażeniem. To ogromna różnica i wielkie odkrycie - powiedziała Bonnie Halpern-Felsher, profesor pediatrii i dyrektor badań w dziale medycyny młodzieżowej Uniwersytet Stanforda w Kalifornii, która kierowała nowym badaniem.

Badanie, opublikowane we wtorek w Journal of Adolescent Health, wykazało również w ankiecie, że respondenci, którzy zgłosili wapowanie w ciągu ostatnich 30 dni, byli 2,6 razy bardziej przekonani do testowania na obecność Covid-19.

