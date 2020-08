"Murzyn" nie będzie jednak zakazany?

W pierwszej połowie sierpnia media obiegła informacja, że słowo „murzyn” zostanie zakazane. Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk uznała je wtedy za archaiczne, obraźliwe oraz takie, które można wyłącznie przytaczać na prawie cytatu. Autorem powyższej tezy jest dr hab. Marek Łaziński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Do sprawy odniosło się Prezydium Rady Języka Polskiego. Przygotowało sprostowanie, wedle którego dotąd nie podjęto żadnej uchwały.

Tekst, na który powołują się publicyści i korespondenci Rady, jest odpowiedzią na prywatny list, który został nadesłany do RJP. Takie odpowiedzi są normą w działalności Rady i są publikowane w odpowiedniej zakładce, a nie na stronie głównej. Odpowiedź napisał znawca zagadnienia, prof. Marek Łaziński, poproszony o to przez Przewodniczącą Rady. Nie należy tego tekstu traktować jako oficjalnego stanowiska Rady, które – jak napisano we wprowadzeniu do tamtej odpowiedzi – może zostać podjęte dopiero na posiedzeniu plenarnym RJP - czytamy.

Rada Języka Polskiego dodała również, że nie ma kompetencji, by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia, ani też, by nakazywać posługiwanie się jakimkolwiek wyrazem.

