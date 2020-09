Dworczyk: Wojsko zbuduje most pontonowy na Wiśle

W Kancelarii Premiera odbył się sztab kryzysowy ws. awarii oczyszczalni „Czajka”. - Zostanie zbudowany most pontonowy przez wojsko - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk

Ustaliliśmy, że rząd udzieli pomocy w zakresie: po pierwsze zostanie zbudowany most pontonowy przez wojsko. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie koordynować ten proces. Miasto musi najpierw dopełnić formalności związane z zyskaniem stosownych zgód. Po uzyskaniu polskie siły zbrojne będą gotowe do stawiania mostu w ciągu trzech dni. Most pontonowy to obiekt, na który mają wpływ warunki meteorologiczne. W związku z tym jego funkcjonowanie będzie możliwe mniej więcej do listopada. Po drugie zostanie przekazana dokumentacja i elementy, które były używane przy budowie alternatywnego rurociągu w roku 2019. Po trzecie do dyspozycji miasta będą eksperci i inżynierowie - mówił Dworczyk podczas konferencji prasowej.