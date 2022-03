To moment, by zaplanować przyszłość tej części Europy

Jeżeli możemy mieć przesłanki co do tego, że może dojść do incydentów granicznych, to chyba lepiej dmuchać na zimne i podjąć działania nadmiarowe; to kwestia ważenia ryzyk - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk ws. zakazu wstępu dla dziennikarzy do strefy, w której obowiązuje stan wyjątkowy