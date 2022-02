Szef KPRM: jesteśmy gotowi na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Polski pociąg sanitarny będzie zabierał rannych z Mościsk na Ukrainie, potem dojedzie do Warszawy; ranni trafią do Szpitala Narodowego a po diagnostyce do placówek specjalistycznych - poinformował w sobotę w Przemyślu szef KPRM Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk na konferencji prasowej w Przemyślu poinformował, że przygotowany został specjalny program odbierania rannych z Ukrainy.

Znajdujący się obecnie w Przemyślu polski pociąg sanitarny ma pięć wagonów przystosowanych do przewozu rannych i 4 cztery wypełnione pomocą humanitarną dla okręgu lwowskiego.

W razie potrzeby pociąg będzie wjeżdżał do miasta Mościska na Ukrainie, gdzie będzie zabierał rannych. Potem skład pojedzie do Warszawy, gdzie na jednym z dworców osoby poszkodowane będą transportowane do Szpitala Narodowego, który został do tego przygotowany. Po diagnostyce ranni byliby rozwożeni do szpitali diagnostycznych.

Mamy nadzieję, że te wagony do transportu rannych nie trzeba będzie wykorzystywać - powiedział Dworczyk.

Polska, tak jak wiele krajów chce dołożyć wszelkich starań by pomóc naszym przyjaciołom. Zrobimy wszystko, aby w tych dniach ułatwić życie tym Ukraińcom, którzy bohatersko bronią swojej ojczyzny i również tym którzy muszą uciekać przed działaniami wojennymi - dodał.

Przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP InterCity - poinformował w Przemyślu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Z inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego, rozmawialiśmy dzisiaj od rana, prowadziliśmy dyskusję również z zarządem PKP InterCity, zarząd PKP InterCity podjął decyzję, że przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP InterCity - mówił podczas konferencji w Przemyślu minister infrastruktury.

Andrzej Adamczyk zwrócił się też z apelem do wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce i wszystkich organizatorów transportu publicznego, aby dołączyli do tej inicjatywy.

W Polsce mamy 120 szpitali, które zadeklarowały pomoc rannym z Ukrainy. Mamy ok. 70 tys. miejsc przeznaczonych dla osób, które wymagają operacji chirurgicznej lub ortopedycznej, mogą być osoby poparzone, które wymagają pomocy – powiedział Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Zapewniamy całkowitą, bezpłatną pomoc medyczną dla wszystkich Ukraińców przyjeżdżających do Polski: pomoc pediatryczna, specjalistyczna, dla kobiet z dziećmi. Będzie ciągła, do odwołania – dodał Waldemar Kraska.

PAP/GR/RO