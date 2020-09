Dożynki na Jasnej Górze: ”Nie będzie w Polsce głodu”

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego na Jasnej Górze w niedzielę odbyła uroczysta msza z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych, będąca głównym punktem tegorocznych Jasnogórskich Dożynek. Będę czynił wszystko, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi - zapewniał prezydent Andrzej Duda na Jasnej Górze. Dzięki pracy rolników i bożemu błogosławieństwu nikomu w Polsce nie zabraknie chleba - zadeklarował w niedzielę w Częstochowie minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Nie będzie w Polsce głodu - dodał.

W powitaniu zebranych przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski powiedział m.in., że ”etos polskiego rolnika, zakorzeniony w ewangelicznej prawdzie o umieraniu, które staje się zaczynem nowego życia, przypomina o tym, co stanowi fundament chrześcijańskiej i narodowej wspólnoty„.

„Żyjemy dla Boga i dla bliźnich. Nasze życie ma sens wyłącznie wtedy, kiedy jest służbą miłości. (…) Stajemy więc dzisiaj przed obliczem naszej matki i królowej, aby z rzeszą polskich rolników dziękować dobremu Bogu, że także w tym roku pobłogosławił ich pracę i trud” - mówił przeor.

„Dziękujemy wam, drodzy rolnicy, za wasz ogromny wysiłek i poświęcenie; za to, że nie zniechęcacie się, choć musicie pokonywać wiele przeszkód, aby nikomu w naszej ojczyźnie nie zabrakło chleba powszedniego” - dodał o. Pacholski.

Pielgrzymi zgromadzeni podczas uroczystych obchodów Dożynek Jasnogórskich w Sanktuarium Maryjnym i klasztorze Ojców Paulinów w Częstochowie / autor: PAP/Waldemar Deska

„Będę czynił wszystko, żebyście nie tylko mogli spokojnie pracować, nie tylko mogli dalej zapewniać nam bezpieczeństwo żywnościowe, ale przede wszystkim zapewniam was, że będę czynił wszystko, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi; komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast, aby były u was, aby to, co nazywamy równym rozwojem kraju stało się rzeczywistością, aby także na wsi była dobra edukacja, aby aby także na wsi był dostęp do dóbr kultury, aby także na wsi był dostęp do sportu i rekreacji. Abyśmy mogli spokojnie funkcjonować” - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślał, że ”dziś człowiek mieszkający na wsi, to człowiek nowoczesny, (…) najczęściej wykształcony, (…) który korzysta z dóbr”. „I bardzo dobrze, i tak właśnie powinno być, i w takim właśnie kierunku chcę, żeby nadal podążał nasz rozwój” - zaznaczył.

Według prezydenta, rozwój ten powinien mieć na celu także to, „żeby rolnik nie tylko miał satysfakcję ze swojej pracy, z jej rezultatów, żeby nie tylko cieszył się tym rokiem, kiedy są dobre plony, kiedy nie dotknie nas żadna klęska żywiołowa, ale żeby był także i człowiekiem dumnym rozwojem, który następuje w jego otoczeniu i jego miejscowości, w jego gospodarstwie„.

„To jest wielkie zadanie polskich władz, bo państwo, bo nasi rolnicy, umiecie gospodarować bardzo dobrze, umiecie zadbać o swoje sprawy, umiecie swoje gospodarstwa w sposób doskonały. To widać kiedy odwiedza się Polskę” - podkreślił, przypominając, że sam odwiedził wszystkie powiaty.

„Śmiało i z podniesioną głową mogę mówić, że wiem, jak wygląda moja Ojczyzna. Ale to jest także i obowiązek ze strony władz państwowych, aby czuwać nad bezpieczeństwem także i rolnika, że kiedy dotknie go klęska żywiołowa, to żeby był pewny, że otrzyma pomoc, że nie zostanie sam, że polskie państwo z nim jest, że oddanie czci spracowany dłoniom rolnika, to nie jest tylko hasło, którym politycy wycierają sobie usta. Ale, że to jest rzeczywistość, która przekłada się na konkretne działania, które powodują, że rolnik spokojnie może realizować swoje zadania wobec swojej rodziny, wobec polskiego państwa, wobec polskiego społeczeństwa” - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP Andrzej Duda (L) oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski (P) podczas uroczystych obchodów Dożynek Jasnogórskich w Sanktuarium Maryjnym i klasztorze Ojców Paulinów w Częstochowie / autor: PAP/Waldemar Deska

„W tym roku, może szczególnie mamy za co dziękować Najwyższemu. Rok zapowiadał się dramatycznie źle, kolejny rok klęski suszy. Po 2018, po 2019, ale przecież w części Polski niedostatki wody utrzymują się jeszcze dłużej, po bezśnieżnej zimie, braku opadów wiosennych - zapowiadał się dramatyczny rok. Ja byłem przerażony. Modły przyniosły efekt. Deszcze, które pojawiły się od maja i w kolejnych tygodniach sprawiły, że przyroda nadrobiła te wszystkie straty” - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas Dożynek Jasnogórskich.

Ardanowski przekazał, że tegoroczne zbiory, te które już są m.in. w spichlerzach, silosach - są dobre. Jak dodał, „dobrze zapowiadaj się również rośliny późnego zbioru - ziemniaki, warzywa, buraki, kukurydza„.

Starostowie Anna i Grzegorz Wisławscy z dziećmi podczas uroczystych obchodów Dożynek Jasnogórskich w Sanktuarium Maryjnym i klasztorze Ojców Paulinów w Częstochowie / autor: PAP/Waldemar Deska

„Nie będzie w Polsce głodu. Dzięki pracy rolników i bożemu błogosławieństwu nikomu w Polsce nie zabraknie chleba. Możemy tą żywnością dzielić się z innymi potrzebującymi na świecie. Wzrasta polski eksport” - mówił.

Jak dodał, pomimo pandemii, załamaniach w pierwszych miesiącach, to ”w najbliższych tygodniach będziemy starali się zrekompensować, przynajmniej części, tym gospodarstwom, które najbardziej zostały dotknięte, trudnościami w sprzedaży w pozyskiwaniu przyzwoitej ceny, trudnościami spowodowanymi koronawirusem„. „Wsparcie i determinacja rządu, który nie ogląda się tylko na pieniądze unijne, ale również w wielkim stopniu (…) wspiera polskie rolnictwo, to daje szansę, na to, że to rolnictwo w najbliższych latach będzie się rozwijało, tak również żeby zapewnić odpowiednie dochody rodzinom rolniczym” - podkreślił szef resortu rolnictwa.

