Tragedia w Turcji i Syrii: Kościół w Polsce prowadzi zbiórkę

Kościół katolicki w Polsce w niedzielę będzie modlił się w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Po mszach św. w większości diecezji w kraju odbędzie się zbiórka na rzecz poszkodowanych, organizowana przez Caritas Polska.

W Turcji liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło turecko-syryjskie pograniczne, wzrosła do 21 043 – poinformował w sobotę prezydent Recep Tayyip Erdogan, który przebywał na terenach dotkniętych kataklizmem. Według agencji AFP w Syrii zginęły 3553 osoby.

Do solidarności z narodami dotkniętymi tą tragedią wezwał papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej.

„Dziękuję tym, którzy angażują się w niesienie pomocy i zachęcam wszystkich do solidarności z tymi obszarami, częściowo już udręczonymi przez długą wojnę. Módlmy się razem o to, aby nasi bracia i siostry mogli iść naprzód w obliczu tej tragedii i prosimy Matkę Bożą, by ich chroniła” – powiedział Franciszek.