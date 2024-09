Dożynki na Jasnej Górze [ZDJĘCIA]

Gdy ktoś próbuje odebrać nam religię, to zarazem odbiera nam jakąś ważną, niezbywalną część polskości, której oddać nam nigdy nie wolno. Dobrze, że rolnicy o tym pamiętają - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Jasnogórskich Dożynek w Częstochowie.

W niedzielę przed południem rozpoczęła się uroczysta suma z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych. Przewodniczył jej metropolita rzeszowski Jan Wątroba. Obecny był też m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Prezydent Andrzej Duda / autor: PAP/Waldemar Deska

Prezydent dziękował rolnikom za ich pracę, podkreślając ich historyczny wkład m.in. w budowę polskiej państwowości i walkę o niepodległość w różnych okresach, a także ich rolę we współczesnej polskiej gospodarce i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Podziękował także ministrom rolnictwa - obecnemu i poprzednim - za obecność.

Uroczysta suma z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych / autor: PAP/Waldemar Deska

To ważne, by polska wieś stała razem, właśnie tutaj, klęcząc przed wizerunkiem częstochowskim Matki przenajświętszej, Czarnej Madonny - mówił Andrzej Duda.- Niech to będzie odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, że religia nie jest nam potrzebna i że nie trzeba jej uczyć młodych ludzi. To między innymi dzięki niej przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, kiedy właśnie w niej znajdowaliśmy oparcie. I kiedy ktoś nam próbuje ją odebrać, to zarazem odbiera nam jakąś ważną, niezbywalną część polskości, której oddać nam nigdy nie wolno - podkreślił.