Thun chce powstrzymać przekop Mierzei Wiślanej. "To zagrożenie"

Róża Thun atakuje inwestycję przekopu Mierzei Wiślanej. „To zagrożenie dla Bałtyku” – straszy na Twitterze

Ważną inwestycję zaatakowała europoseł KO Róża Thun.

Przekop Mierzi Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla Polski – stwierdziła Thun, chwaląc się spotkaniem z komisarzem UE ds. środowiska i strasząc „degradacją ekosystemów”. - Komisarz @VSinkevicius potwierdził, że #KE traktuje sprawę poważnie. Są zawiedzeni faktem, że mimo obietnic ze strony PL, prace na #MierzejaWiślana ruszyły. Komisarz zapowiedział, ze jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości #UE. W związku z kolejnymi pytaniami o dodatkowe działania, Komisarz nie wyklucza listu do PL ministra, wzywającego do zaprzestania prac.