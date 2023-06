III Forum Morskie Radia Gdańsk: Gala finałowa i nagrody

Podczas finałowej gali III Forum Morskiego Radia Gdańsk podsumowano poprzednie dni jak również wręczono nagrody Statek Roku i Żagiel Roku.

Jak wskazał w liście skierowanym do Forum Morskiego premier Mateusz Morawiecki: „To wydarzenie, które na stałe wpisało się do pomorskiego kalendarza”.

Istotnie, Forum Morskie jest już stałym punktem na mapie ważnych, gospodarczych wydarzeń Trójmiasta.

Jak wskazał dr Adam Chmielecki, prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Gdańsk:

Dziś podsumowujemy trzecie już Forum Morskie Radia Gdańsk. Te trzy lata pokazały, jak nasze wydarzenie się zmienia i ewoluuje. To już nie jest wydarzenie tylko o charakterze regionalnym, ale ponadregionalnym. Nie mówimy tylko o tym, co dzieje się w trójmiejskich portach i stoczniach, chociaż to samo w sobie ma duże znaczenie ogólnopolskie. Mówimy także o tym, co się dzieje w porcie w Elblągu i w porcie Szczecin-Świnoujście. Te trzy lata pokazały też, jak zmienia się gospodarka i branża morska. Ten zakres spraw, które określamy terminem „morski” stale się rozszerza. To już nie jest tylko produkcja, gospodarka, rozwój gospodarczy. To jest także rozwój społeczny, ekologia, energetyka, bezpieczeństwo energetyczne i militarne, czy wręcz kwestie suwerenności Polski. Przykładem jest działalność portów trójmiejskich. One już nie są tylko kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale też można powiedzieć, że ratują gospodarkę ukraińską. To już nie są tylko huby transportowe i okna na świat dla Polski, ale to są huby dla Ukrainy, dla całego wolnego świata, który walczy ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę. To pokazuje też przykład przekopu Mierzei Wiślanej, czyli zakończonej sukcesem tej dużej strategicznej inwestycji. Tu mogę zdradzić, że wszystkie osoby i instytucje, które były zaangażowane w sukces tej inwestycji, dzisiaj nagrodzimy. W tym kontekście bardzo się cieszę, że liczba osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które są zaangażowane w, szeroko rozumianą, branżę morską, cały czas rośnie. Chcę państwa zapewnić, że tak, jak my możemy na Was liczyć, jak chociażby w ramach III Forum Morskiego Radia Gdańsk, tak państwo też możecie na nas liczyć. Tematyka morska, szeroko rozumiana, będzie nadal dominowała na naszej antenie. Będziemy o tym mówili, popularyzowali i analizowali. To jest nasz wkład w rozwój gospodarki morskiej, w rozwój Polski morskiej