Brytyjczycy z uznaniem o flagowej inwestycji rządu PiS

Kanał przez Mierzeję Wiślaną, którego budowie sprzeciwiała się Rosja, jest symbolem determinacji Polski do wytyczania własnego kursu w stale zmieniającym się krajobrazie międzynarodowego handlu i dyplomacji - pisze w sobotę na swoim portalu brytyjski dziennik „Daily Express”.

Gazeta nazywa przekop „cudem inżynierii” i porównuje go - z zastrzeżeniem, że projekt ma znacznie mniejszą skalę - do Kanału Sueskiego.

Jak wyjaśnia „Daily Express”, przed jego powstaniem polskie statki zmierzające z Elbląga na Morze Bałtyckie były zmuszane do żeglugi przez wody kontrolowane przez Rosję, co przez lata irytowało polskie władze i aby uwolnić się od tego Polska postanowiła przekopać kanał o długości ponad 1 km.

„Jednak Rosja stanowczo sprzeciwiała się projektowi, postrzegając go jako wyzwanie dla swojej dominacji w regionie. Pomimo wysiłków Rosji zmierzających do wstrzymania budowy kanału, Polska wytrwała, powołując się na potrzebę większej autonomii w sprawach morskich” - pisze „Daily Express”.

Symbol suwerenności

Gazeta zauważa, że znaczenie kanałów i ich przepustowości w globalnym handlu uwypukliło zdarzenie z 2021 roku, gdy kontenerowiec Ever Given utknął w Kanale Sueskim, co spowodowało poważne zakłócenia w handlu morskim.

„Dla Polski kanał przez Mierzeję Wiślaną stanowi nie tylko strategiczny projekt infrastrukturalny, ale także symbol suwerenności i niezależności. Zmniejszając swoją zależność od wód kontrolowanych przez Rosję, Polska chce umocnić swoją pozycję kluczowego gracza w regionalnym handlu” - podkreśla brytyjski dziennik.

Dodaje, że jego budowa wymagała skrupulatnego planowania i wykonania, obejmującego wiele wyczynów inżynieryjnych, a projekt pokazał polskie umiejętności inżynieryjne.

»» O rozbudowie portu w Elblągu czytaj tutaj: „Samorządowy” port nigdy nie wykorzysta potencjału Elbląga

Kamień milowy

„Ukończenie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną stanowi kamień milowy dla Polski, podkreślając jej zaangażowanie w poprawę łączności i wzmocnienie pozycji na globalnej arenie morskiej. Gdy statki przepływają przez to nowe przejście, przesłanie Polski o niezależności rozbrzmiewa głośno i wyraźnie - jest to świadectwo trwałego dziedzictwa ambitnych projektów infrastrukturalnych w kształtowaniu geopolityki” - podsumowuje „Daily Express”.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polacy niezadowoleni z rządów Donalda Tuska! SONDAŻ

Święta trochę droższe. Za co zapłacimy więcej?

Wojna jak gra: Tak zabija nowe pokolenie żołnierzy