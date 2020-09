Szybka Ścieżka „Agrotech”. Rusza nabór wniosków

100 milionów złotych z Funduszy Europejskich, na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym, trafi do polskich firm. 10 września 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w Programie Inteligentny Rozwój.

Rolnictwo to obszar, który wymaga ciągłego unowocześnienia, ucyfrowienia, zautomatyzowania tak, aby produkcja była łatwiejsza i bardziej efektywna, a jednocześnie mniej kosztowna.

W celu podniesienia konkurencyjności polskich firm, pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku, rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Agrotech”.

Budżet konkursu to 100 milionów złotych z Programu Inteligentny Rozwój. Pieniądze te można przeznaczyć na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.

Fundusze Europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie służące do jej wytwarzania. Te technologie mogą się przyczynić do modernizacji rolnictwa w wielu krajach – mówi Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Finansowanie unijne mogą otrzymać projekty z wielu obszarów tematycznych w sektorze rolnym. Są to między innymi: automatyzacja, robotyzacja i mechanizacja, aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe, digitalizacja produkcji, przetwarzanie i zarządzanie, przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia, bioenergia i biomateriały.

Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa, zarówno małe i średnie (MŚP), jak i duże firmy oraz konsorcja.

MFiPR/RO

