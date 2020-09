To się nazywa awans! Jane Fraser stanie na czele Citigroup

Szklany sufit pokonany. Citigroup wyznaczył w czwartek szefową Global Consumer Bank Jane Fraser na stanowisko dyrektora generalnego. To pierwsza kobieta kierująca dużym bankiem notowanym na Wall Street – poinformował reuters.com .

Związany z Citigroup od 37 lat Michael Corbat odejdzie w lutym 2021 roku. Citigroup to największy pod względem kapitalizacji rynkowej dostawca usług finansowych na świecie.

Kobiety na najwyższych zarządczych stanowiskach w świecie globalnych finansów to wciąż rzadkość.

Jane zostanie naszą pierwszą kobietą na stanowisku dyrektora generalnego, co jest powodem do dumy dla nas wszystkich i przełomem dla naszej branży - powiedział Corbat w wewnętrznej notatce, którą zobaczyła agencja Reuters. Fraser dołącza do niewielkiej grupy kobiet, które przedarły się przez szklany sufit, aby dostać się do kadry kierowniczej w największych firmach finansowych.