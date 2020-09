Seniorze, bądź świadomy! PGNiG przestrzega przed oszustami!

Gdy do Twoich drzwi zapukają akwizytorzy z rzekomo atrakcyjną ofertą na prąd czy gaz, musisz być szczególnie ostrożny. Na celowniku nieuczciwych sprzedawców są przede wszystkim osoby starsze i mieszkające samotnie. Często oszuści, by zyskać przychylność seniorów, podszywają się pod pracowników PGNiG Obrót Detaliczny – pamiętaj, że to kłamstwo! Nasi pracownicy nigdy nie odwiedzają Klientów w ich domach!

Aby ustrzec się przed problemami, wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad i wskazówek. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz poprosić o pomoc konsultantów naszego Contact Center pod numerem (22) 515 15 15. Pamiętaj także, aby nie podpisywać żadnych dokumentów bez wcześniejszego przeczytania ich!

Zobacz więcej wskazówek w naszym najnowszym poradniku, gdzie informujemy o szczegółach działań oszustów. To tylko 2 minuty, a możesz oszczędzić sobie wielu problemów! Jeśli używasz mediów społecznościowych, a Twoi znajomi to również osoby starsze – zachęcamy do udostępniania nagrania, by ostrzec również ich!