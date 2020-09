Z UKE do Play i z Play do UKE

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej miała ostatnio miejsce nominacja na stanowisku rzecznika prasowego. Obowiązki rzecznika prasowego UKE objął Witold Tomaszewski, który wcześniej pracował m.in. w Play oraz, jako redaktor naczelny, w portalu telepolis.pl

Zbudowanie strategii komunikacji od podstaw, nowy Prezes, KSC, aukcja #5G - takiego wyzwania nie mogłem odmówić. Do końca aukcji będę pełnił obowiązki rzecznika @UKE_GOV_PL - poinformował Witold Tomaszewski na Twitterze.

Do pracy w UKE skłoniło mnie to, że jest to wyzwanie, szczególnie przez najbliższe kilka miesięcy. W Telepolis opisywałem rynek, w Play go tworzyłem w jakiejś małej części, a teraz będę patrzył, jak jest regulowany. Mam nadzieję, że da mi to fajny, kompleksowy obraz rynku, pomagający lepiej go rozumieć – mówił Tomaszewski redaktorom portalu Telepolis.pl.

WitekT, czyli Witold Tomaszewski, był - razem z Marcinem Kozłowskim - współzałożycielem portalu TELEPOLIS.PL oraz jego wieloletnim redaktorem naczelnym.

Ze stanowiskiem rzecznika prasowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej pożegnał się Martin Stysiak, aby objąć na początku września funkcję eksperta ds. public affairs w Play. Pełniącym obowiązki rzecznika prasowego urzędu został natomiast Witold Tomaszewski, który w Play od marca 2017 r. przepracował 2,5 roku, zajmując się działaniami public affairs, podał serwis internetowy Telepolis. „Witek i Martin zamienili się więc miejscami”, zauważyła na Tweeterze dziennikarka Rzeczpospolitej Urszula Zielińska.

