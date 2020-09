Unijne miliardy na cyfryzację

Ponad 20 mld zł z Funduszu Odbudowy trafi na cyfryzację w Polsce.

Unia Europejska przeznacza na cyfryzację coraz więcej środków. Komisja Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Funduszu Odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie. Cyfryzacja to jeden z priorytetów.

Polska z Funduszu Odbudowy w latach 2021-2022 dostanie ok. 18,9 mld euro dotacji, a w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro. Razem będzie to więc blisko 23 mld euro na wszystkie priorytetowe obszary. Z tych kwot, zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej, aż 20 proc. będzie przeznaczone na transformację cyfrową. W przeliczeniu na złotego to ok. 20 mld. zł.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument Odbudowy i Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – w skrócie RRF), który stanowi w całości 672,5 mld euro.

Komisja Europejska poinformowała o siedmiu flagowych projektach, które mają być istotne z punktu widzenia UE. To:

· czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

· renowacja budynków,

· cyfryzacja budynków,

· 5G,

· ucyfrowienie administracji publicznej,

· upskilling i reskilling.

KE wskazuje dodatkowo na szereg planowanych działań w ramach instrumentu RRF takich jak: inwestycje w budowę europejskiej federacji chmur oraz europejskie przestrzenie danych.

Działania podejmowane przez Ministerstwo Cyfryzacji doskonale wpisują się w plany Komisji Europejskiej – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Komisja Europejska będzie faworyzowała projekty w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnej łączności, także w najbardziej oddalonych miejscowościach oraz inwestycje w rozwój 5G, 6G i światłowodów.

KE proponuje także rozwiązania dla bezpiecznej europejskiej e-tożsamości, zainwestowanie 8 mld euro w superkomputery, w tym rozwój procesorów nowej generacji. Planowane jest także wsparcie dalszego rozwoju sztucznej inteligencji.

Horyzont czasowy reform i inwestycji jest wyznaczony na koniec lipca 2026 r.

Z uwagi na wysoki priorytet wymienionych działań, KE przyspiesza tempo prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Polska najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. przekaże swój wkład do planu KE, w których nakreślone będą krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE.

Obecnie pracują nad nim wszystkie resorty w Polsce, w tym Ministerstwo Cyfryzacji.

Zgłosiliśmy już swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. To ważne i zaawansowane koncepcyjnie projekty cyfrowe. Trwa ich weryfikacja – mówi Marek Zagórski.

