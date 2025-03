Nowy podatek cyfrowy. „Polski rząd idzie na wojnę z USA”

Mimo że żyjemy w czasach wojennych, w których relacje z USA powinny być szczególnie starannie pielęgnowane, Ministerstwo Cyfryzacji (MC) nie zamierza rezygnować z prac nad podatkiem cyfrowym – zapewnił we wtorek wicepremier, szef resortu Krzysztof Gawkowski. Podatek ten uderzy w korporacje ze Stanów Zjednoczonych i wpłynie na relacje między Polską a USA.

Gawkowski poinformował w poniedziałek, że Ministerstwo Cyfryzacji w najbliższych miesiącach zaprezentuje model podatku cyfrowego od przychodów lub zysków big techów w Polsce.

To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem, jak i powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji! - napisał w serwisie X Tom Rose, nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko ambasadora USA w Polsce.

Wicepremier Gawkowski we wtorek w Radiu Zet, dopytywany, czy resort zamierza wycofać się z prac nad wprowadzeniem podatku cyfrowego, powiedział:

Nie zamierzam się wycofywać, dlatego że normalną rzeczą w państwach jest to, że trwają konsultacje różnych projektów i pomysłów i różne obszary państwa powinny podejmować wyzwania - a wyzwaniem przyszłości jest cyfryzacja.

Jak mówił, właśnie na ten cel mogłyby być przeznaczone pieniądze z podatku od firm technologicznych, a także na rozwój technologii, polskie startupy i wsparcie dla polskich firm.

Podkreślił, że Polska na wschodzie Europy jest „najbardziej wiarygodnym” partnerem dla Stanów Zjednoczonych.

Wyjaśnił, że chodzi m.in. o zbrojenia i o to, że Polska kupuje „bardzo dużo” różnego rodzaju sprzętu od USA, m.in. śmigłowców i czołgów.

Dopytywany, czy w planach wprowadzenia podatku cyfrowego ma poparcie premiera Donalda Tuska, Gawkowski powiedział, że „premier Tusk zawsze wspiera swoich ministrów”. Dodał, że prace rozpoczęły się w MC, ponieważ „jest to jest miejsce, gdzie się powinny toczyć”, skoro „resort ma kontakt z wielkimi organizacjami i big techami”.

Szef MC zapowiedział, że jeszcze w tym roku resort przedstawi „rozwiązania prawne” związane z problemem naruszania prywatności polskich obywateli przez firmy technologiczne, które handlują danymi.

W poniedziałek wicepremier Gawkowski przekazał, że środki, które zasiliłyby budżet z tytułu nowego podatku, miałyby wesprzeć rozwój firm i startupów z sektora cyfrowo-technologicznego i media.

Mógłby on przetransferować zyski od potężnych globalnych korporacji, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, do budżetu, a one później mogłyby pracować na rzecz rozwoju polskich firm technologicznych, wspierać polskie startupy, deep tech, przedsiębiorstwa chmurowe czy tworzenie jakościowych treści przez media - wyjaśnił i dodał, że podobne podatki funkcjonują w 35 krajach.