Gawkowski idzie na twardo: „w tym roku będzie projekt”

Projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych oferowanych przez technologicznych gigantów zostanie przedstawiony rządowi w tym roku - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Według niego podatek może przynieść miliardy złotych budżetowi państwa.

Gawkowski przypomniał, że trzy tygodnie temu jego resort rozpoczął prace nad projektem ustawy i będzie nad nim konsekwentnie pracował.

Szef resortu cyfryzacji wskazał, że wpływy z tego podatku mogą zostać zainwestowane w technologie cyfrowe. „Jeżeli chcemy pieniędzy na startupy w Polsce, nowe technologie AI, administrację elektroniczną, to musimy je wygenerować w budżecie. Premier powiedział: pracuj, jak będziesz miał ustawę, będziemy rozmawiali” - wskazał.

Gawkowski odniósł się do słów Thomasa Rose’a, nominowanego przez prezydenta Donalda Trumpa ambasadora USA w Polsce, który zapowiedział, że w razie opodatkowania amerykańskich koncernów cyfrowych Polska musi się liczyć z ”odwetem” ze strony USA.

„Nie słyszałem o takiej reakcji w stosunku do Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii innych państw. Tam jakoś nikt nie kiwał palcem i nie mówił, że czegoś nie mogą zrobić. Tam mogą setki milionów euro płynąć do budżetu. Giganci cyfrowi na całym świcie powinni płacić takie same podatki i powinny one iść w setki milionów dolarów” - podkreślił wicepremier.