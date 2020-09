Gdański Port Service pomaga szkołom w walce z Covid-19

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Gdańsku odbyło się dzisiaj uroczyste przekazanie 100 dyspenserów i 500 litrów płynu do dezynfekcji dla gdańskich placówek oświatowych. Zestawy ufundowały dobrze znane na Trójmiejskim rynku Firmy Port Service i Oekotec. Łącznie wsparcie otrzymało 20 szkół i przedszkoli z Gdańska. Każda z placówek została wyposażona w 5 nowoczesnych bezdotykowych dyspenserów i 25 litrów płynu

To nie pierwsza z akcji Port Service wspierająca mieszkańców Gdańska. Pracownicy gdańskich szpitali od kilku miesięcy mogą liczyć na jej pomoc w utylizacji zakaźnych odpadów.

Firma Port Service od samego początku pandemii stara się pomagać w walce z koronawirusem, zajmując się m.in. utylizacją zakaźnych odpadów zawierających substancje niebezpieczne z pomorskich szpitali. Tym razem spółka postanowiła wspomóc kilkanaście gdańskich szkół i przedszkoli, przekazując dyrektorom tychże placówek najwyższej jakości dyspensery przeznaczone do dezynfekcji rąk – powiedziała podczas dzisiejszego wydarzenia Alicja Nadarzyńska, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska Port Service.

Wtórował jej rzecznik prasowy przedsiębiorstwa Miłosz Jurgielewicz zwracając się bezpośrednio do dyrektorów placówek.

– Zdajemy sobie sprawę z jakimi problemami państwo borykają się w obecnie w swoich placówkach. Stąd też nasza inicjatywa, która ma na celu polepszenie warunków pracy w szkołach. Firma Port Service od lat jest związana z Gdańskiem, zwłaszcza z północnymi dzielnicami miasta. Do tej pory został podjęty szereg inicjatyw, które pozwalają lepiej funkcjonować takim podmiotom jak placówki oświatowe czy rady dzielnic, wyposażając je w odpowiedni sprzęt służący do zachowania odpowiednich warunków sanitarnych. Obecny czas jest bardzo trudny. Pomimo wciąż trwającej pandemii dzieci wróciły do szkół. Dlatego też firma Port Service zdecydowała się na zakup dyspenserów do państwa placówek. Każda szkoła otrzyma po 5 urządzeń oraz 25 litrów płynu dezynfekującego – mówił Jurgielewicz, życząc dyrektorom, by szybko udało się przezwyciężyć epidemię, a przekazany sprzęt nie musiał służyć zbyt długo.

Lista obdarowanych placówek:

Szkoła Podstawowa nr 72 im. Obrońców Westerplatte

Szkoła Podstawowa nr 61 im. JD. Wybickiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Leona Kuwaty

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

Szkoła Podstawowa nr 55

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Norberta Gierczaka

Szkoła Podstawowa nr 62

Szkoła Podstawowa nr 65

Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego

Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 94

Szkoła Podstawowa nr 52

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gedania

Szkoła Podstawowa nr 59

Przedszkole nr 58

Przedszkole nr 41

Przedszkole nr 16

Przedszkole nr 20