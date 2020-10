Waloryzacja rent i emerytur oraz trzynasta emerytura to 22 mld zł

Waloryzacja rent i emerytur w tym roku i trzynasta emerytura to ponad 22 mld zł. Mimo trudnej sytuacji, w której jesteśmy ze względu na epidemię, te świadczenia są zagwarantowane i będą realizowane – zapewniła w czwartek szefowa MRPiPS Marlena Maląg

Na konferencji w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych minister dziękowała seniorom za zaangażowanie w wychowanie dzieci i wnuków. Kiedy mówię o seniorach, zawsze myślę o mojej ukochanej babci, która aktywnie uczestniczyła w procesie mojego wychowania i pokazywała mi, jak należy życie przejść z godnością, aby nie ranić drugiego człowieka – powiedziała. Marlena Maląg przypomniała o działaniach rządu na rzecz seniorów, takich jak waloryzacja świadczeń oraz o trzynaste emerytury.

„Trzynasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r., w 2020 została już zagwarantowana na mocy ustawy. Dzięki Karcie Rodziny, którą podpisał pan prezydent Andrzej Duda, to świadczenie będzie dalej wypłacane, bo to jest ważne, abyśmy wspomogli naszych seniorów. Waloryzacja rent i emerytur w tym roku i trzynasta emerytura to ponad 22 mld zł i mimo tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy jako kraj ze względu na epidemię koronawirusa, to te świadczenia są zagwarantowane i będą realizowane” – zapewniła.

Minister dodała, że polityka senioralna to również programy Senior plus i Aktywność Społeczna Osób Starszych, które pozwalają stwarzać warunki, by osoby starsze jak najdłużej cieszyły się zdrowiem i aktywnością. Na program +Senior plus+ rocznie przeznaczamy 80 mln zł. Mamy ponad 770 placówek, które funkcjonują i uczestnicy chętnie do nich chodzą – powiedziała. Poinformowała, że w kolejnych latach program będzie kontynuowany w zmienionej formule.

PAP/mt

