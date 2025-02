Od 1 marca minimalna emerytura i renta rosną o 5,5 proc.

W 2025 r. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,5 proc. To oznacza, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł i wyniesie 1878,91 zł - poinformowało w środę MRPiPS. Koszt waloryzacji świadczeń to ok. 22,8 mld zł.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Jak podał resort rodziny, od 1 marca 2025 r. świadczenia zostaną podniesione o 5,5 proc.

Koszt waloryzacji to 22,8 mld zł

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1878,91 zł. To wzrost o 97,95 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 73,46 zł i wyniesie 1409,18 zł.

Według szacunków MRPiPS koszt waloryzacji świadczeń to ok. 22,8 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny mieszkań oszalały. Kolejny „wzrost” o 12 proc.!

Unia karmi nas owadami. Są już dodawane do żywności

Program gospodarczy, którego nie ma

»»Oto Polska Tuska: Polska lewica odcięta od dolarów - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24