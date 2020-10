Plan Sasina. Ma przyspieszyć wyjście z kryzysu

Działania Agencji Rozwoju Przemysłu zmierzają do tego, by zmienić stereotypowy wizerunek spółek Skarbu Państwa. Wciąż bowiem pokutuje przekonanie, że to, co państwowe, jest z założenia nierentowne. Dziś, między innymi moim zadaniem, jest udowodnienie, że spółki te mogą być nowoczesnym narzędziem budowania pozycji kraju w gospodarce światowej - powiedział prezes ARP S.A. Marcin Chludziński.