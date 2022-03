Z pomocą dla Ukraińców - Spółki Skarbu Państwa wspierają uchodźców

Dla obywateli Ukrainy to bardzo trudny czas. Wielu z nich musiało opuścić swoje domy i kraj. Nie zostawiamy ich samych. Od pierwszego dnia wojny jesteśmy solidarni i staramy się pomóc w potrzebie. Przyjąć pod swój dach i dać poczucie bezpieczeństwa – mówi wicepremier Jacek Sasin.

W Ministerstwie Aktywów państwowych odbyła się wideokonferencja kierownictwa resortu z prezesami największych spółek Skarbu Państwa. Na temat pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Spółki Skarbu Państwa kolejny raz zdają egzamin ze społecznej odpowiedzialności biznesu i dają świadectwo ludzkiej solidarności. W tę pomoc włączają się nie tylko obywatele, którzy poświęcają swój czas, środki i udostępniają swoje domy. Od samego początku konfliktu w Ukrainie z pomocą włączają się również spółki Skarbu Państwa. Dziękuję wszystkim za ogromną empatię, która jednoczy w obliczu zagrożenia – podkreśla Jacek Sasin

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację na przejściach granicznych z Ukrainą, skalę potrzeb, rodzaj i formy niezbędnej pomocy oraz plan dotychczasowych i przyszłych działań, które mogą ułatwić skoordynowanie pomocy humanitarnej dla uchodźców.

Odpowiadając na apel wicepremiera Jacka Sasina spółki Skarbu Państwa aktywnie włączyły się w pomoc przybywającym do naszego kraju Ukraińcom. Najczęściej są to: środki finansowe, udostępnienie bazy lokalowej, transport, zakup żywności i leków… Do tej pory wartość zaoferowanej pomocy sięga kilku milionów złotych.

PGE

• Spółka wspiera służby na polsko-ukraińskiej granicy na Lubelszczyźnie. Przekazuje żywność, wodę i wsparcie medyczne. Zapewnia dach nad głową dla rodzin ukraińskich.

• Ponad 300 tys. zł przekazała Fundacja PGE oddziałom Caritas Polska: przemyskiego, lubelskiego i rzeszowskiego na pomoc rodzinom z Ukrainy.

• PGE udostępni dla Ukraińców ośrodek „Energetyk” w Nałęczowie. PGNiG

• Spółka razem z Fundacją PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego organizuje wsparcie dla punktów recepcyjnych działających przy polsko-ukraińskiej granicy.

• Ośrodki recepcyjne mieszczą się m.in. w pobliżu polsko-ukraińskich przejść granicznych w Dorohusku, Dołhobyczowie, Hrebennem i Zosinie. Do każdego z nich trafi po 5 tys. sztuk butelek wody oraz suchy prowiant, m.in. batony, ciastka, wafle ryżowe. Grupa Azoty

• Spółki należące do Grupy Azoty przekazują darowizny na organizacje Caritas i Polski Czerwony Krzyż w wysokości 1 mln zł.

• Miejsca noclegowe dla uchodźców w ośrodkach należących do spółek GK Grupa Azoty.

• Zbiórki krwi w ramach działających przy Grupie Azoty Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.

• Planowane zbiórki potrzebnych darów w punktach zlokalizowanych w siedzibach spółek Grupy Kapitałowej.

• Pomoc w zapewnieniu transportu uchodźcom oraz transportu darów.

• Strażacy z Grupy Azoty przekazali odzież specjalną, ekwipunek, środki zaopatrzenia medycznego na potrzeby wsparcia strażaków działających w warunkach wojennych na Ukrainie.

PKP

• Organizacja punktów recepcyjnych na dworcach w Przemyślu Głównym, Chełmie, Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie Wschodniej.

• Dodatkowo na terenie całej Polski uruchomiono punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy. Punkty znajdują się na dworcach: Białystok, Bydgoszcz Główna, Katowice, Kraków Główny, Lublin Główny, Olsztyn Główny, Opole Główne, Poznań Główny, Rzeszów Główny, Szczecin Główny, Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny.

PKP Intercity

• Infolinia PKP Intercity dla obywateli Ukrainy.

• Został uruchomiony specjalny pociąg sanitarny, który zabiera rannych z Ukrainy i przewozi do Polski.

• Bezpłatne bilety dla obywateli Ukrainy na przejazdy po Polsce.

Poczta Polska

• Zacieśnia współpracę z Pocztą Ukraińską. Spółka zaproponowała przejęcie roli huba komunikacyjnego do wysyłki paczek i listów między Ukrainą a państwami UE i innymi krajami trzecimi.

• Realizuje dostawy do zaopatrzenia uchodźców. Do 27 lutego zrealizowała już ponad 30 specjalnych transportów.

KGHM

• Spółka wspólnie z organizacjami pozarządowymi utworzyła w Lublinie Centrum Wsparcia Ukraińców. Tam została zapewniona m.in. pomoc tłumaczy, medyczna, psychologiczna, prawna, koordynacja zbiórek.

• Ponad 40 tys. butelek wody trafi na granicę polsko-ukraińską.

PZU

• PZU sfinansuje dla obywateli ukraińskich koszty 30-dniowego ubezpieczenia OC dla ich samochodów.

• Infolinia pierwszego kontaktu w języku ukraińskim. Obywatele Ukrainy mają dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej lekarzy PZU Zdrowie w nocy, w weekendy i święta.

• PZU pomoże też rodzinom ok. 700 pracowników spółek Grupy PZU na Ukrainie. Zapewni im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki do życia.

Bank Pekao

• Przekazanie 0,5 mln zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki będą przeznaczone m.in. na zakup opatrunków, apteczek, łóżek polowych, żywności i sprzętu do przygotowania tymczasowego pobytu uchodźców w Polsce.

• Od 1.03 zapewnienie klientom indywidualnym i firmom z Ukrainy uproszczonego procesu otwierania rachunków i bezpłatne przelewy Polska- Ukraina w obie strony.

Grupa Enea

• Fundacja Enea przekaże 300 tys. zł lubelskiemu oddziałowi Caritas Polska na pomoc rodzinom z Ukrainy.

• Spółka udostępni swoje ośrodki wypoczynkowe, w których schronienie znajdą rodziny ukraińskie, m.in. w Pogorzelicy, Dziwnowie, Sierakowie, Zdroisku czy Kozienicach. To około 400 miejsc.

• Grupa Enea udostępni również część swojej floty samochodowej dla zapewnienia transportu rodzin ukraińskich do zorganizowanych miejsc pobytu i wsparcia.

• Lubelski Węgiel „Bogdanka”: W porozumieniu ze służbami wojewody lubelskiego Bogdanka uruchamia w jednym ze swoich obiektów punkt tymczasowy, w którym dach nad głową i wyżywienie otrzyma 30-40 osób. Bogdanka prowadzi zbiórkę darów, do akcji włączają się krwiodawcy i pracownicy gotowi przyjąć do swoich domów ukraińskie rodziny.

PKO BP

• Zniesiono opłaty za szybki przelew do Kredobanku oraz za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku w Ukrainie.

• Konto bez Granic jest bezpłatne za prowadzenie przez 12 miesięcy od dnia otwarcia, a tymczasowa karta do konta może być wydana w momencie otwarcia konta w wybranych oddziałach banku.

• Fundacja PKO Bank Polski uruchomiła specjalne konto do wpłat na rzecz Ukrainy. Polski Holding Hotelowy

• Grupa PHH zgłosiła 11 swoich obiektów ( z możliwością rozszerzenia) do urzędów wojewódzkich w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Spółka w swoich hotelach zapewnia noclegi obywatelom Ukrainy.

PKO BP i KSC

• Pomoc w ewakuacji 250 dzieci (sierot) z Fastowa do Polski, opłacenie transportu do granicy z RP i potem do miejsc docelowego pobytu.

PKN Orlen

• Razem z PKP Intercity przekazują żywność dla Kijowa. Produkty ze stacji PKN Orlen zostały w weekend załadowane do pociągu, który wyruszył w stronę Ukrainy.

• Spółka udostępniła hotel Petrochemia i pałac w Srebrnej uchodźcom z Ukrainy. Zapewnione zostało zakwaterowanie i wyżywienie matkom z dziećmi i całym rodzinom.

PHH

Zaoferował potrzebującym bazę hotelową.

Spółki takie jak: GPW, Totalizator Sportowy, Tauron i KSC zadeklarowały wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy a także miejsca w ośrodkach szkoleniowych i wypoczynkowych.

MAP/KG