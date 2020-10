Iga Świątek: to szaleństwo, nie wiem, co się dzieje

Iga Świątek początkowo nie wiedziała, jak opisać swoją radość po triumfie w wielkoszlemowym French Open. „To szaleństwo. Nie wiem, co się dzieje” - przyznała szczęśliwa 19-latka po odniesieniu historycznego w polskim tenisie sukcesu. Iga natychmiast ściągnęła na siebie uwagę światowych mediów. Szwedzki dziennik „Aftonbladet” nazwał Świątek historyczną 19-latką, która w Paryżu zdetonowała prawdziwą bombę, której bardzo potrzebował ten sport

Nie wiem, co się dzieje. Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że wreszcie moja rodzina tu jest ze mną> - takie były pierwsze słowa Świątek po wygranym finale paryskiej imprezy.

Czytaj też: Iga Świątek najlepsza w wielkoszlemowym French Open!

Ojciec Tomasz i starsza siostra Agata dotarli do Francji na decydujący mecz i obejrzeli go z boksu zawodniczki z Raszyna.

Zajmująca 54. miejsca w rankingu WTA Świątek w finale pokonała rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Została tym samym pierwszą osobą z Polski, która wywalczyła tytuł wielkoszlemowy w singlu.

Starałam się dziś grać przede wszystkim agresywnie. Tak jak w pierwszej rundzie. Jednak bardzo się stresowałam, stąd w pewnym momencie było ciężko, ale udało mi się wrócić do dobrej gry - podsumowała.

Świątek żartobliwie przeprosiła, mówiąc, że nie ma zbyt dużej praktyki w przemówieniach po triumfie w turnieju.

Mój poprzedni wygrałam chyba ze trzy lata temu i nie za bardzo wiem, co powiedzieć - zaznaczyła z uśmiechem.

Potem jednak nie miała problemu ze znalezieniem słów. Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że paryska impreza - mimo pandemii koronawirusa - odbyła się w tym sezonie.

To szaleństwo. Co roku oglądałam, jak Rafa Nadal podnosił tu trofeum, a teraz sama to robię - podkreśliła zawodniczka z Raszyna, która od dawna wymienia słynnego Hiszpana jako swojego ulubionego tenisistę.