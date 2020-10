To dla nich to wszystko. Premier apeluje ws. seniorów

To oni toczyli wojny o naszą wolność, to oni nas wychowali i otaczali opieką; dziś polscy seniorzy potrzebują naszej odpowiedzialności i troski jak nigdy dotąd; odwdzięczmy się im w chwili próby, chrońmy ich ponad wszystko - zaapelował premier Mateusz Morawiecki

W piątek rząd przedstawił nowe ograniczenia związane z pandemia koronawirusa. Premier zwracał uwagę, że na śmierć i poważne konsekwencje dla zdrowia w związku z COVID-19 narażone są przede wszystkim osoby starsze.

Zapowiedział, że zostanie uruchomiony program solidarnościowy „Korpus Wsparcia seniorów” w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny.

CZYTAJ TEŻ: Apel rządu: seniorzy, zostańcie w domu

W późniejszym wpisie na Facebooku Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że szczególnie obecnie seniorzy potrzebują troski.

To oni toczyli wojny o naszą wolność. To oni nas wychowali i otaczali opieką. To oni uczyli nas miłości i troski o drugiego człowieka. To im zawdzięczamy +Solidarność+ i to, że możemy żyć dziś w wolnej Polsce - podkreślił szef rządu.