Fiskus zbroi się po zęby. Będzie wsparcie wojska

Funkcjonariusze skarbówki łatwo sprawdzą odciski palców i DNA podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. W akcjach pomoże im… wojsko - informuje we wtorek „Puls Biznesu”

„Puls Biznesu” donosi, że ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy znacznie zwiększającej uprawnienia organów skarbowych.

Zajmowanie rzeczy ruchomych (samochody, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny itp.), zakupy kontrolowane, blokowanie kont bankowych na dłużej, większy i łatwiejszy dostęp do danych objętych tajemnicą bankową, formalne ściganie przestępstw skarbowych, dostęp do odcisków palców oraz DNA — to tylko niektóre z obszernego katalogu nowych możliwości szykowanych dla fiskusa w rządowym projekcie ustawy - informuje gazeta.