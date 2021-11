Nowy dowód osobisty: Jak go zdobyć?

Od poniedziałku w urzędach można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną, czyli odciskami palców.

Wprowadzenie nowych dowodów osobistych to wieloetapowy proces. Dzisiaj go sfinalizowaliśmy - wdrożyliśmy nową wersję Systemu Rejestrów Państwowych – poinformował na niedzielnej konferencji prasowej minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wniosek tylko w urzędzie

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów NIE ma konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Nowe dowody osobiste będą różniły się od obecnych - w warstwie elektronicznej i graficznej.

W warstwie elektronicznej znajdą się odciski palców właściciela dokumentu, w warstwie graficznej – m.in. jego odręczny podpis. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że nie ma możliwości złożenia elektronicznych wniosków o dowód osobisty (online od 7 listopada można składać tylko wnioski o dowód dla osób poniżej 12. roku życia).

Od początku procesu wdrożenia nowych dowodów osobistych naszym priorytetem było bezpieczeństwo danych Polaków oraz zapewnienie im najlepszej możliwej obsługi w trakcie składania wniosków o nowe dokumenty – powiedział minister Janusz Cieszyński. – Dzięki powtórzeniu procedury zakupowej mamy pewność że sprzęt – skanery, które będą wykorzystywane do pobierania odcisków palców – spełnia wymogi bezpieczeństwa - dodał.

Wszystkie skanery trafiły już do gmin – dostarczyliśmy dokładnie 7450 skanerów do 2479 lokalizacji. W urzędach są już także stacje mobilne umożliwiające pobieranie odcisków palców od osób, które z różnych względów – przede wszystkim zdrowotnych – nie będą mogły pojawić się w urzędzie, by złożyć wniosek o dowód.

Inaczej przy okienku

Proces składania wniosku oraz wydawania nowego dowodu osobistego będzie się różnił od tego, jak wyglądało to do tej pory. Główna różnica to konieczność pobrania odcisków palców i odwzorowania podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu dokumentu urzędnicy będą weryfikować odciski palców posiadacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie.

Chcemy, aby zarówno po stronie urzędników, jak i obywateli proces ten przebiegał możliwie najsprawniej. Urzędnicy zajmujący się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów przeszli odpowiednie szkolenia – powiedział minister Janusz Cieszyński, który w niedzielę – w ramach weryfikacji produkcyjnego działania systemu - złożył wniosek o nowy dowód. - Jutro od samego rana wszyscy ci, którzy potrzebują nowego dokumentu tożsamości będą mogli składać wnioski o nowe dowody - dodał.

Od 8 listopada do końca tego roku około 100 tysięcy osób powinno wymienić dowody z uwagi na utratę ważności obecnego dokumentu, a ponad 17 tysięcy osób złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat. W przyszłym – 2022 r. – dowody osobiste, z powodu utraty ich ważności, powinno wymienić około 1 725 300 osób, a około 151 200 złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat.

Wdrożenie nowych dowodów osobistych wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie i zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów.

Warstwa elektroniczna

Wszystkie wydawane w Polsce od 4 marca 2019 r. dowody osobiste to e-dowody, czyli dokumenty z warstwą elektroniczną. E-dowód to nie tylko środek identyfikacji w świecie rzeczywistym, ale i w internecie.

Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu może komunikować się online z administracją publiczną. Dokument umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Aby korzystać z tych możliwości wystarczy aktywować warstwę elektroniczną e-dowodu. Można (i warto!) to zrobić odbierając dokument lub w dowolnym innym momencie, ale zawsze w urzędzie. Aktywując warstwę elektroniczną ustalamy także dwa kody PIN (cztero- i sześciocyfrowy). Kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwala na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do podpisu pisma.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z nowoczesnych funkcji, które daje e-dowód. Do tej pory prawie 60% Polaków wychodziło z urzędu bez aktywowanej warstwy elektronicznej. Chciałbym, aby w najbliższych latach udostępnione zostały nowe usługi oparte o dane z e-dowodu – powiedział minister Janusz Cieszyński.

Od 4 marca 2019 r. do 2 listopada 2021 r. swoje e-dowody odebrało 6 637 870 osób. Warstwę elektroniczną najczęściej aktywują mieszkańcy województw mazowieckiego (49,50%), dolnośląskiego (46,76%) i pomorskiego (45,25%). Najrzadziej – mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (29,72%).

Więcej o e-dowodzie na https://www.gov.pl/e-dowod

Cyfryzacja KPRM/ as/