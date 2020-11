Uwaga na oszustów! Zdalnie przejmują komputer i okradają konta bankowe

Oszuści okradają internetowe konta bankowe korzystając z funkcji „zdalnego pulpitu” - przestrzegł w czwartek Rzecznik Finansowy. Dodał, że dzieje się to np. przy okazji składania super atrakcyjnych ofert inwestycji.

Napisano, że do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści ogołocili internetowe konta bankowe korzystając ze „zdalnego pulpitu”. „Dzieje się to albo przy okazji oferowania możliwości +inwestycji+ mającej przynieść krociowe zyski, albo pod pozorem kontaktu przedstawiciela banku czy biura maklerskiego” - napisano.

Wyjaśnia, że oszuści przekonują ofiarę do zainstalowania programu, który pozwala im na zdalne przejęcie kontroli nad komputerem, a w niektórych wypadkach robią to pod pozorem „szkolenia” przed skorzystaniem z platformy inwestycyjnej. Są też przypadki, że oszuści podszywają się pod przedstawicieli banku czy biura maklerskiego, w którym klient ma rachunek. Następnie wykorzystując jego zaufanie, przejmują kontrolę nad komputerem i wykonują szereg transakcji z konta bankowego.

W informacji przedstawiono przypadek klienta, który „dał się nabrać” na tzw. zarabianie pieniędzy przez internet na handlu akcjami i walutami. Telefoniczny konsultant najpierw namówił klienta do wpłaty 250 euro na konto platformy inwestycyjnej, zapewniając, że tylko ta kwota będzie inwestowana. Następnie przekonał go do pobrania na komputer programu, który miał służyć do zarządzania inwestycjami. Po zarejestrowaniu się - jak czytamy - została klientowi przydzielona osoba, która miała mu pomagać w zarabianiu.