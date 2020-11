Banki wzywają NBP na ratunek

Sądowe wyroki w sprawach kredytów frankowych podważają fundamenty funkcjonowania bankowości - te oraz kilka innych mocnych sformułowań znalazło się w liście prezesów banków do szefa banku centralnego, prof. Adama Glapińskiego; bankowcy wzywają regulatora do działania „zanim będzie za późno” - czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Gazeta przypomina, że w październiku rok temu zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych. Jego interpretacja przez krajowe sądy - pisze „PB” - ma biegunowo różny charakter, choć przeważają orzeczenia korzystne dla klientów, włącznie z unieważnieniem umów i anulowaniem długów. Sprawą ujednolicenia wykładni ma się zająć Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie. Posiedzenie ma się odbyć jeszcze w tym kwartale.

Dziennik dotarł do projektu listu bankowców do prezesa NBP, w którym wzywają prof. Glapińskiego do zajęcia stanowiska „w kilku kluczowych kwestiach, zanim będzie zbyt późno, a ewentualne tezy uchwały Sądu Najwyższego podważą paradygmat funkcjonowania banków w Polsce”.