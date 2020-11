Czarnek: dodatkowe 300 mln na sprzęt do nauki zdalnej

Na sprzęt do nauki zdalnej przeznaczamy dodatkowe 300 mln zł. Pieniądze te trafią bezpośrednio do nauczycieli, którzy ponoszą koszty związane z doposażeniem w sprzęt informatyczny – oświadczył w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Na konferencji prasowej szef MEN zapowiedział wsparcie finansowe dla nauczycieli na sprzęt potrzebny do nauczania zdalnego. Zwrócił uwagę, że już dziś wszystkie klasy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zmieniają tryb nauczania na zdalny. Wskazał, że tworzy to koszty związane z ulepszaniem tego typu nauczania tak, by było ono jak najbardziej efektywne.

Czarnek podkreślił, że rząd wyasygnował na wsparcie informatyczne około pół miliarda złotych.

Dokładamy do tego kolejne około 300 mln zł. Te pieniądze trafią bezpośrednio do nauczycieli, którzy ponoszą koszty związane z doposażeniem w sprzęt informatyczny, akcesoria informatyczne niezbędne do zwiększenia efektywności nauczania zdalnego – powiedział.

Minister zapewnił jednocześnie, że wsparciem zostaną objęci nauczyciele wszystkich klas – od I klasy szkoły podstawowej po ostatnią klasę szkół ponadpodstawowych.

A więc wszyscy ci nauczyciele, którzy dziś nauczają dzieci i młodzież w szkołach w trybie zdalnym. Wszyscy ci nauczyciele będą mogli zakupić niezbędne akcesoria informatyczne wymienione w rozporządzeniu, które niebawem się ukaże – oświadczył Czarnek. Wymienił, że chodzi o akcesoria, takie jak kamerki, mikrofony, słuchawki, statywy, klawiatury, myszki, ale też oprogramowanie niezbędne do nauczania zdalnego.

Czarnek powiedział również, że rząd planuje dopłatę do 500 zł do sprzętu informatycznego droższej wartości bądź do akcesoriów informatycznych niezbędnych do zwiększenia efektywności nauczania zdalnego.

Jeśli nauczyciele planują wyposażyć się w taki sprzęt również na przyszłość, wtedy te 500 zł mogą być dopłatą do tego sprzętu. To już pozostawiamy w gestii nauczycieli – sami wiedzą, co jest im dzisiaj, w tym momencie najbardziej potrzebne do wyposażenia się w celu uefektywnienia nauczania zdalnego – powiedział Czarnek.

Wyjaśnił, że „wsparcie dotyczy zakupów, które są dokonywane teraz i które będą dokonywane do 7 grudnia”. „Obejmuje również te zakupy, których nauczyciele dokonali w bieżącym roku szkolnym, a więc od 1 września” – powiedział szef resortu edukacji narodowej.

Zaznaczył, że warunkiem uzyskania refundacji jest wypełnienie bardzo krótkiego, uproszczonego wniosku, którego wzór będzie dołączony do rozporządzenia i będzie zamieszczony na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronach kuratorów oświaty. Do krótkiego wniosku należy dołączyć imienny dowód zakupu tego sprzętu – dodał.

Minister Czarnek zapowiedział, że „jeszcze w listopadzie na rachunki wszystkich organów prowadzących – w większości są to samorządy – będzie przekazane 100 proc. środków, które wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów tej refundacji”.

„Jesteśmy przekonani, że w tym trybie najbardziej uproszczonym i najszybszym z możliwych, jeszcze w grudniu na rachunku nauczycieli znajdą się środki pochodzące z refundacji kosztów informatycznych” – oświadczył minister. Zaznaczył, że „jest to odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego i rządu RP na ogromnie wiele próśb i postulatów ze strony nauczycieli, którzy muszą ponosić prywatnie”.

Zaznaczył, że „środki, które nie zostaną wykorzystane i pozostaną rachunkach samorządów i organów prowadzących będą mogły być przeznaczone przez te samorządy na zakup dodatkowego sprzętu informatycznego dla szkół, które prowadzą”.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie maja zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostają objęte klasy I-III szkoły podstawowej, również oni będą się uczyć zdalnie.

