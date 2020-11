Nie tylko władza. Oto pensja i przywileje prezydenta USA

Wiadomo już, że Joe Biden zostanie czterdziestym szóstym prezydentem USA. Otrzyma nie tylko władzę nad światową potęgą gospodarczą i militarną. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych przysługuje też pensja, liczne dodatki, Air Force One, pancerna limuzyna i wyjątkowy adres: 1600 Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie, przy którym mieści się Biały Dom

Joe Biden, wybrany na nowego prezydenta-elekta USA, będzie rocznie zarabiał 400 tys. dol. brutto. Oprócz tego przysługuje mu budżet w wysokości 100 tys. dol. netto na podróże i 50 tys. dol. na inne wydatki. Po ustąpieniu z urzędu, były prezydent będzie otrzymywał 200 tys. dol. rocznie emerytury i zachowa prawo do dożywotniej, lecz ograniczonej, ochrony Secret Service.

Prezydent USA mieszka i pracuje w Białym Domu. Może korzystać także z rezydencji Camp David, a dla zaproszonych gości ma Blair House.

Inne przywileje nadzwyczajne głowy Ameryki obejmują posiadanie do dyspozycji śmigłowca Marine One, korzystanie z obsługi Secret Service – najlepszej ochrony w USA. Prezydentowi USA przysługuje pancerna limuzyna Bestia, ma do dyspozycji fundusze: 19 tys. dol. na rozrywkę, a także 200 tys. dol. na wydatki różne.

