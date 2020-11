MZ: 21 713 nowych przypadków COVID-19

Mamy 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 568 138 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 8 045 osób

Mamy 21 713 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (4373), małopolskiego (2650), wielkopolskiego (1983), dolnośląskiego (1719), mazowieckiego (1630), łódzkiego (1269), podkarpackiego (1260), lubelskiego (1201), pomorskiego (1122), kujawsko-pomorskiego (1018), zachodniopomorskiego (819), warmińsko-mazurskiego (694), opolskiego (591), lubuskiego (543), podlaskiego (497), świętokrzyskiego (344) - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

„Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 128 osób” - podano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 568 138 osób.

Z danych MZ wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ponad 5,18 mln testów, w ciągu minionej doby - blisko 67 tys. testów.

Według danych resortu na dzisiaj rano, 376 567 osób było objętych kwarantanną, 41 403 - nadzorem epidemiologicznym. Hospitalizowanych było 20 967 osób (na 31 815 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajęte były 1 804 respiratory (na 2 442 dostępne w szpitalach). Dotychczas zmarło 8 045 osób. Za zdrowych uznano 219 371 pacjentów.

Od blisko ośmiu miesięcy na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Od kilkunastu tygodni - dwa rodzaje dodatkowych obostrzeń (w ramach tzw. strefy czerwonej i żółtej) w powiatach, w których zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

Od ponad dwóch tygodni cały kraj objęty jest tzw. strefą czerwoną. Wcześniej cały kraj był w strefie żółtej, „czerwone” były 152 powiaty.

Jeżeli liczba nowych, potwierdzonych przypadków COVID-19 w ciągu 7 dni w skali kraju będzie na granicy 70-75 na 100 tys. osób, zostaną wdrożone zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu.

Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10, a mniejsza niż 25 - to powrotu do stref żółtych.

ISBnews/KG