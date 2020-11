Szpitale tymczasowe "ostatnią linią obrony"

W niedzielę zostanie oddanych do użytkowania kolejne 200 łóżek w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym, w efekcie zdolność operacyjna wzrośnie do 500 łóżek; nadal będą trwały prace, by osiągnąć docelowy poziom 1200 - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Na konferencji prasowej na Stadionie Narodowym, gdzie powstał pierwszy w Polsce szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19, Dworczyk przypomniał, że znajduje się w nim 300 łóżek dla pacjentów.

„Dzisiaj chcielibyśmy przekazać, że kolejne 200 łóżek zostanie oddanych w niedzielę do użytkowania, w związku z tym zdolność operacyjnym będzie miało już pół tysiąca łóżek w Szpitalu Narodowym. Oczywiście prace będą trwały dalej tak, aby docelowo osiągnąć liczbę 1200 łóżek” - mówił.

Szef KPRM wskazał, że poza szpitalem na Stadionie Narodowym budowanych jest 20 szpitali tymczasowych pod auspicjami wojewodów - powstają one w każdym województwie. Kolejne 17 takich obiektów budują, zgodnie z decyzją administracyjną premiera, spółki Skarbu Państwa.

Dworczyk zaznaczył, że szpitale tymczasowe mają być „czwartą ostatnią linią obrony”. Są - jak mówił - budowane po to, by w sytuacji przeciążenia systemu można było przyjąć pacjentów chorych na Covid-19. „One nie są po to, aby zastąpić normalne, stacjonarne szpitale, o czym mam wrażenie czasami niektórzy komentatorzy zapominają, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia, który dzisiaj mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami” - powiedział szef KPRM.

Jeżeli popatrzymy na trendy, z którymi mamy do czynienia, to ten wzrost zakażeń stopniowo maleje. Powoli zbliżamy się do realizacji stabilizacji ścieżki zachorowań - powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Jak podkreślił „staramy się, żeby dodatkowe łóżka, dodatkowy personel stale wyprzedzały tempo wzrostu pandemii. Cały czas udaje nam się utrzymać bufor bezpieczeństwa łóżek. W ciągu listopada udało nam się zwiększyć dostępność łóżek o blisko 11 tysięcy. Będziemy chcieli przekształcić infrastrukturę do 35 tysięcy, a dalsze łóżka będziemy wykorzystywali w ramach szpitali tymczasowych”.

Chciałem zaapelować w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości 11 listopada. Ono będzie w tym roku świętem nietypowym. Musimy ograniczyć się do małych grup - w tym roku wyrazem patriotyzmu niech będzie to, że zostaniemy w domu - powiedział Adam Niedzielski.

PAP/RO

