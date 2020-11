W Italii policja będzie przerywać zgromadzenia

Włoskie MSW zaapelowało do policji i lokalnych władz o wzmocnienie kontroli i skuteczne interwencje, by nie dopuszczać do tworzenia się skupisk ludzi. To reakcja na zdarzenia z weekendu, gdy mimo pandemii tłumy opanowały plaże, place, parki i centra miast.

W rozesłanym we wtorek i opublikowanym okólniku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleciło pilne zwołanie posiedzeń działających przy lokalnych władzach w kraju komitetów do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego, by uzgodniły z burmistrzami metody działań.

„W miniony weekend w różnych miejscach w kraju zanotowano szczególnie duże zgromadzenia, przy okazji których można było stwierdzić zjawisko nieprzestrzegania nakazu noszenia maseczek” - to fragment okólnika, jaki otrzymały komendy policji i prefektury w całych Włoszech. Zaapelowano w nim o podjęcie interwencji, by sytuacje te nie powtórzyły się w kolejnych tygodniach.

Jednym z rozwiązań ma być prewencyjne zamknięcie placów i ulic, na których istnieje ryzyko tworzenia się zgromadzeń.

Zalecenia MSW dla lokalnych władz i sił porządkowych to kolejny krok rządu w Rzymie w celu zapanowania nad coraz trudniejszą sytuacją w kraju i zbliżającym się do krytycznego stanem w przeciążonej służbie zdrowia.

We wtorek na Covid-19 zmarło we Włoszech 580 osób, najwięcej od kwietnia. Zanotowano ponad 35 tysięcy nowych zakażeń.

PAP/ as/