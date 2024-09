Niemiecka policja: Wątpliwa skuteczność kontroli na granicy

Od połowy września trwają wzmożone kontrole na granicach w północnych i zachodnich Niemczech. Związek zawodowy policjantów (GdP) twierdzi, że nie jest to skuteczne w walce z nielegalną imigracją - napisał portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

Według portalu gazety przewodniczący GdP Andreas Rosskopf „używa wymownego słowa, aby opisać efekt niemieckich kontroli granicznych: „niski”. „SZ” cytuje wypowiedź szefa GdP, który powiedział portalowi RND, że liczba wydaleń imigrantów jest niska, a liczba wykrytych przemytników ludzi „stosunkowo niska”.

Brak personelu, brak profesjonalnego sprzętu, brak efektu odstraszającego

GdP miał wątpliwości co do wdrożenia kontroli jeszcze przed ich rozszerzeniem - pisze portal „SZ”. Główną obawą był brak personelu. Niektórzy policjanci są wycofywani z dworców kolejowych i lotnisk do kontroli granicznych. Według Rosskopfa brakuje nie tylko personelu, ale również profesjonalnego sprzętu.

Kontrole nie mają również efektu odstraszającego. Według Rosskopfa przekazywanie osób ubiegających się o ochronę i azyl do Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bamf) utrzymuje się na wysokim poziomie. Potwierdzają to również dane urzędu, które wskazują na wzrost liczby wniosków o azyl w pierwszych dniach po rozpoczęciu kontroli granicznych.

Koniec strefy Schengen

Kontrole na północy i zachodzie RFN są planowane na sześć miesięcy. Jednak inne przejścia graniczne pokazują, że okres ten może zostać przedłużony. Kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią są przeprowadzane od połowy października 2023 roku, a na granicy z Austrią od września 2015 r. - przypomniał portal „SZ”.

Nowe kontrole graniczne na zachodzie i północy Niemiec weszły w życie 16 września. Federalna ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser uzasadniła ten krok tym, że kraj jest przeciążony dużą migracją.

