Kup ubezpieczenie w LINK4 i zdobądź DUŻO punktów w programie ORLEN VITAY

Takiej oferty w Polsce jeszcze nie było. Kupując polisę ubezpieczeniową w LINK4 można solidnie doładować konto w programie lojalnościowym PKN ORLEN. Punkty wymienia się na atrakcyjne nagrody z katalogu ORLEN VITAY. Mogą stać się idealnymi niespodziankami na Mikołajki lub pod choinkę.

Wszystko to dzięki współpracy ORLEN Usługi Finansowe z towarzystwem ubezpieczeniowym LINK4. Każda złotówka wydana na polisę komunikacyjną OC lub OC/AC, podróżną lub mieszkaniową zostanie nagrodzona 5 punktami w programie ORLEN VITAY. By tak się stało, należy przede wszystkim być członkiem programu lojalnościowego ORLEN VITAY i mieć jego kartę, potem trzeba wejść na stronę www.orlen-ubezpieczenia.pl, gdzie dostępny jest też regulamin wyliczyć składkę i – co bardzo ważne – w odpowiednim miejscu wpisać numer swojej karty ORLEN VITAY. Bez niego nie będzie można naliczyć punktów. Nie będzie takiej możliwości także wtedy, gdy zostanie podany błędny numer. Opłacenie polisy sprawi, że punkty VITAY wpłyną na konto użytkownika w ciągu 30 dni, od daty opłacenia polisy.

Można też wybrać drogę telefoniczną i wybrać numer 22 444 44 55 i podać numer swojej karty konsultantowi. I tu także należy uważać, by się nie pomylić.

Punkty ORLEN VITAY można wymienić na nagrody z katalogu VITAY. Członkowie klubu dobrze wiedzą, że katalog jest obszerny, a punkty można wymienić na stacji nie tylko na kawę czy hot doga, ale też na inne interesujące nagrody. Zakup polisy LINK4 będzie zauważalnym punktowym zastrzykiem. Zakładając, że polisa OC+AC będzie kosztować 1200 złotych, to na konto członka clubu VITAY wpadnie aż 6000 punktów, których wartość zostanie odjęta od ceny np. namiotu czy praktycznego parawanu plażowego, ale też setek innych produktów, wśród których są równie rabaty paliwowe.

Należy przypomnieć, że w Polsce ubezpieczenie OC posiadaczy wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, a za brak ważnego OC grożą kary. Warto więc kupić OC w LINK4, a jego koszt wymienić później na nagrody lub drobne przyjemności.