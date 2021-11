Ubezpiecz się w LINK4 i zdobywaj nagrody z kartą ORLEN VITAY!

Kiedy dwie wiodące polskie firmy łączą siły z myślą o swoich klientach, to w efekcie takiej współpracy musi powstać wyjątkowa oferta. I tak jest właśnie w tym wypadku. ORLEN Usługi Finansowe wspólnie z LINK4 TU SA przygotowały niezwykle atrakcyjną propozycję dla kierowców posiadających kartę programu lojalnościowego VITAY.

Jak skorzystać podwójnie?

To bardzo proste. Tankujesz na stacjach ORLEN i masz kartę VITAY? Szukasz najlepszego dla siebie ubezpieczenia? Korzystaj dwa razy! Za każdą złotówkę wydaną na ubezpieczenie LINK4 – kupione za pośrednictwem strony www.orlen-ubezpieczenia.pl – właściciel konta VITAY otrzyma w tym programie aż pięć punktów! W punktowanej ofercie dostępne są polisy komunikacyjne OC, Auto Casco, NNW i Smart Casco, a także ubezpieczenia mieszkania i podróży.

Jednym z najbardziej popularnych programów lojalnościowych w Polsce jest ORLEN VITAY, gdzie można zbierać punkty, tankując paliwo lub robiąc zakupy na stacji, a potem wymieniać je na atrakcyjne nagrody lub zniżki.

Teraz punkty te zdobywamy, również kupując ubezpieczenia LINK4 za pośrednictwem ORLEN Usługi Finansowe. To wyjątkowo proste. Wystarczy zapoznać się z ofertą ubezpieczeń na stronach programu VITAY i podczas kupowania polisy podać numer karty lojalnościowej. Po opłaceniu polisy zostaną nam naliczone dodatkowe punkty. A potem czas na wybór wymarzonej nagrody:

wyposażenia domu, sportowej, dla dzieci, AGD i RTV, kuponów zniżkowych do sklepów i wielu innych.

Z tej atrakcyjnej oferty łączonej skorzystał już pan Bogusz (55 l.) z Kołobrzegu:

–Jestem monterem paneli fotowoltaicznych. Dużo jeżdżę po Polsce, ale na trasie zawsze wybieram stacje ORLEN. Tu mam pewność, że jakość paliwa jest kontrolowana, a poza tym to polska marka, a ja wolę wspierać to, co nasze. Jest też jeszcze jeden powód - na ORLENIE można smacznie zjeść. Po kilku godzinach spędzonych w drodze świeżutki hot dog i gorąca herbata jest często prawdziwym ratunkiem.

Odkąd założyłem kartę lojalnościową VITAY, zbieram punkty przy każdym tankowaniu, a potem żona wybiera sobie coś ciekawego do domu z katalogu nagród. Niedawno dowiedziałem się, że to nie koniec korzyści z tankowania na ORLENIE. Gdy zbliżał się czas na odnowienie ubezpieczenia samochodu, zwróciłem się do zaprzyjaźnionego agenta o radę, bo nie lubię przepłacać. Okazało się, że pakiet OC/AC w LINK4 jest najbogatszy i daje najwięcej korzyści, a dodatkowo jako posiadacz karty lojalnościowej VITAY mogę zyskać sporo dodatkowych punktów na nagrody.

Kupiłem więc moje ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4, ale tym razem za pośrednictwem strony internetowej orlen-ubezpieczenia.pl. Wydałem 1200 złotych na pakiet OC/AC w LINK4, dostałem unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a dodatkowo zyskałem aż 6000 punktów na nagrody z katalogu ORLEN VITAY! I to rozumiem. Jestem lojalny i jako stały klient korzystam z dodatkowych bonusów, a przy tym wiem, że wybieram to, co najlepsze.